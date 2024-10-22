Бастрыкин вмешался в дело о рабах на ферме в Ростовской области

Напомним, что Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело из-за незаконного удерживания 18 человек на ферме. Люди продолжительное время работали в полях за еду и не получали никакую заработную плату. Кроме того, у всех пленных отобрали документы, а при попытках уйти избивали.