Бастрыкин вмешался в дело о рабах на ферме в Ростовской области

Posted 22 октября, 09:04
Published 22 октября, 09:04
Modified 22 октября, 09:06
Updated 22 октября, 09:06
Напомним, что Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело из-за незаконного удерживания 18 человек на ферме. Люди продолжительное время работали в полях за еду и не получали никакую заработную плату. Кроме того, у всех пленных отобрали документы, а при попытках уйти избивали.
Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления ведомства Станиславу Ковалеву доложить о расследовании дела и всех обстоятельствах произошедшего.
До этого в Ростовской области отправили под суд двух братьев, которые три года держали рабов для работ на своих сельскохозяйственных угодьях.