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Posted 22 октября, 09:04

Published 22 октября, 09:04

Modified 22 октября, 09:06

Updated 22 октября, 09:06

Бастрыкин запросил доклад по делу рабов на ферме в Ростовской области

Бастрыкин вмешался в дело о рабах на ферме в Ростовской области

22 октября 2024, 09:04
Фото: sledcom.ru
Бастрыкин запросил доклад по делу рабов на ферме в Ростовской области
Глава СУ СКР Александр Бастрыкин получит доклад о ходе расследования уголовного дела по использованию рабского труда жителей Ростовской области, сообщает ведомство.

Напомним, что Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело из-за незаконного удерживания 18 человек на ферме. Люди продолжительное время работали в полях за еду и не получали никакую заработную плату. Кроме того, у всех пленных отобрали документы, а при попытках уйти избивали.

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Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления ведомства Станиславу Ковалеву доложить о расследовании дела и всех обстоятельствах произошедшего.

До этого в Ростовской области отправили под суд двух братьев, которые три года держали рабов для работ на своих сельскохозяйственных угодьях.

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