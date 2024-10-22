Буцаев: Готовность объекта ТКО в Дагестане превышает 50%

Posted 22 октября, 15:51
Published 22 октября, 15:51
Modified 22 октября, 15:51
Updated 22 октября, 15:51
Как рассказал Буцаев, в Дагестане развивается активная стадия строительства трех объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Строительная готовность одного из них — мусоросортировочного комплекса в Дербентском районе — оценивается в 58%. Ожидается, что мощность обработки подобного комплекса составит 200 тысяч тонн в год, объемы утилизации — 111 тысяч тонн, подвел итог гендиректор РЭО. Об этом пишет newstraker.
Объект получил положительное заключение главной государственной экспертизы (ГГЭ). Стартовали работы по монтажу основного технологического оборудования и кровли здания комплекса.
Как рассказал глава Республики Дагестан Сергей Меликов, сегодня в правительстве рассматривают ход строительства мусоросортировочного комплекса, чтобы иметь возможность сравнения увиденного с тем, что запланировано получить на финальном этапе, чтобы оценить объем работы, проделанной в регионе в условиях запуска новой системы обращения с ТКО. По мнению Меликова, этот объект будет покрывать нужды южных территорий республики. Современный комплекс будет служить налаживанию полного цикла движения отходов, которые возникают в этой зоне. «Мы увидели масштаб работ, проведенных на строительной площадке. Вся техника и оборудование, которые необходимы для функционирования завода, законтрактованы, большая часть уже находится на площадке», — подвел итог глава региона.
Предполагаемые сроки ввода объекта в эксплуатацию — первая половина 2025 года.