Буцаев: Готовность объекта ТКО в Дагестане превышает 50%

Как рассказал глава Республики Дагестан Сергей Меликов, сегодня в правительстве рассматривают ход строительства мусоросортировочного комплекса, чтобы иметь возможность сравнения увиденного с тем, что запланировано получить на финальном этапе, чтобы оценить объем работы, проделанной в регионе в условиях запуска новой системы обращения с ТКО. По мнению Меликова, этот объект будет покрывать нужды южных территорий республики. Современный комплекс будет служить налаживанию полного цикла движения отходов, которые возникают в этой зоне. «Мы увидели масштаб работ, проведенных на строительной площадке. Вся техника и оборудование, которые необходимы для функционирования завода, законтрактованы, большая часть уже находится на площадке», — подвел итог глава региона.