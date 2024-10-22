Давали два куска хлеба и чай: люди рассказали, как выживали на рабской ферме на Дону

Пленников почти не кормили, а об оказании медицинской помощи не могло быть и речи. По словам одного из мужчин, на утро им давали «два куска хлеба и полбанки чаю». В обед могли покормить хлебом с самой дешёвой колбасой или сосисками. На ужин были борщ или каша. Спали люди на полу. «Рабочий день» у них составлял 13-14 часов. За непослушание избивали.