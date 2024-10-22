Давали два куска хлеба и чай: люди рассказали, как выживали на рабской ферме на Дону

Posted 22 октября, 17:59
Published 22 октября, 17:59
Modified 22 октября, 18:02
Updated 22 октября, 18:02
Волонтёры «Альтернативы» занимаются вызволением людей из всех видов современного рабства, в том числе трудового. На днях им удалось спасти несколько человек, которых удерживали на ферме в посёлке Слава Труда в Ростовской области.
Сделать это помогло чудо. Один из людей, находившихся в плену, смог связаться с родными по телефону, который случайно нашёл. Он сообщил, где находится и попросил о помощи.
На место вскоре прибыли волонтёры и правоохранительные органы. Людей освободили. Они сообщили, что главарём рабовладельческой фермы был цыган по кличке Батя.
Освобождённые люди рассказали, каким образом попадали в плен. Одних заманивали обещанием работы и большого заработка. Других спаивали и в бессознательном состоянии доставляли на ферму. У пленников забирали деньги, документы и средства связи.
«Я просыпаюсь уже утром. На полу лежит матрас, и я на этом матрасе лежу. У меня в кармане ещё оставались деньги и телефон, я это хорошо это помню. Не было ничего утром», — вспоминает один из пострадавших.
Пленников почти не кормили, а об оказании медицинской помощи не могло быть и речи. По словам одного из мужчин, на утро им давали «два куска хлеба и полбанки чаю». В обед могли покормить хлебом с самой дешёвой колбасой или сосисками. На ужин были борщ или каша. Спали люди на полу. «Рабочий день» у них составлял 13-14 часов. За непослушание избивали.
Преступники обещали людям оплату — примерно 1000 рублей в день. Разумеется, деньги никто из пленников так и не получил.
«В доме мы обнаружили абсолютно скотские условия жизни, Антона с больными ногами и двух женщин, отвечающих за приготовление еды. Чуть позже с полей привезли и остальных работников», — рассказывают волонтёры «Альтернативы».
По словам участников событий, люди пытались бежать из рабства. Некоторые скрывались прямо во время работ на поле. В последнее время «рабовладельцы» не пытались их ловить и возвращать обратно, потому что уже «не сезон». Некоторые из пленников даже возвращались обратно, потому что на воле не имели дома и пропитания.
Вызволенные из рабства люди уже написали заявления в полицию. Волонтёры помогают им с возвращением домой.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала всё, что известно об организаторе рабского труда Радже Лиманском по кличке Батя.