Десятки людей мерзнут в ожидании автобусов на Центральном рынке в Ростове

Posted 22 октября, 18:42
Published 22 октября, 18:42
Modified 22 октября, 18:44
Updated 22 октября, 18:44
Пытаясь уехать домой после работы, многие вынуждены стоять по 30-40 минут в ожидании нужного транспорта. Например, № 6 и 6А (Центральный рынок — Областная больница) ходят примерно раз в полчаса. А №16А (Центральный рынок — ЖК «Западная Резиденция») можно и вовсе ждать по часу.
Когда температура воздуха на улице составляет меньше +10 градусов, оставаться на холоде сложно, даже если одет по погоде. А из-за порывистого ветра замерзнуть за это время проще простого.
— На остановке воле площади Гагарина в это время не меньше, — пишут подписчики в комментариях к видео в telegram-канале «Это Ростов новости».
— В Александровку с Красноармейской вообще уехать нереально, — добавили другие.
Некоторые ничего страшного в этой ситуации не увидели. По словам горожан, в очередях стоят те, кому принципиально занять сидячие места. Стоя же можно легко и быстро уехать.