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Posted 22 октября, 18:42

Published 22 октября, 18:42

Modified 22 октября, 18:44

Updated 22 октября, 18:44

Транспортный коллапс: десятки людей мерзнут в ожидании автобусов в Ростове

Десятки людей мерзнут в ожидании автобусов на Центральном рынке в Ростове

22 октября 2024, 18:42
Фото: 1MI
Транспортный коллапс: десятки людей мерзнут в ожидании автобусов в Ростове
В Ростове на Центральном рынке, который является конечной остановкой для ряда автобусных маршрутов, столпились десятки людей. Огромные очереди появились вечером 22 октября.

Пытаясь уехать домой после работы, многие вынуждены стоять по 30-40 минут в ожидании нужного транспорта. Например, № 6 и 6А (Центральный рынок — Областная больница) ходят примерно раз в полчаса. А №16А (Центральный рынок — ЖК «Западная Резиденция») можно и вовсе ждать по часу.

Когда температура воздуха на улице составляет меньше +10 градусов, оставаться на холоде сложно, даже если одет по погоде. А из-за порывистого ветра замерзнуть за это время проще простого.

Видео: 1MI. Транспортный коллапс: десятки людей мерзнут в ожидании автобусов в Ростове
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— На остановке воле площади Гагарина в это время не меньше, — пишут подписчики в комментариях к видео в telegram-канале «Это Ростов новости».
— В Александровку с Красноармейской вообще уехать нереально, — добавили другие.

Некоторые ничего страшного в этой ситуации не увидели. По словам горожан, в очередях стоят те, кому принципиально занять сидячие места. Стоя же можно легко и быстро уехать.

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