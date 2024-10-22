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Posted 22 октября 2024, 06:54

Published 22 октября 2024, 06:54

Modified 22 октября 2024, 06:56

Updated 22 октября 2024, 06:56

Директора спортшколы в Таганроге отправили под домашний арест

22 октября 2024, 06:54
Таганрогский городской суд избрал меру пресечения директору спортшколы Олимпийского резерва №3, подозреваемой в мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Такое решение приняли в ходе заседания 18 октября. Ольга Тищенко, возглавляющая спортивное учреждение, останется под домашним арестом до 14 декабря.

Женщину подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

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По информации местного СМИ «Ёрш», спортивная школа №3 судилась с ООО «Континент» из-за причальной стенки (около 50 метров). Некогда ее продал ДОСААФ, которому она принадлежала. Школа выступила против регистрации этого объекта в ЕГРН — организация могла пользоваться стенкой бессрочно.

Не исключено, что именно из-за этого берегоукрепительного сооружения директор стала фигурантом уголовного дела.

Ранее стало известно о наказании для экс-главы села в Ростовской области, которого признали виновным в махинациях с землей. Мужчина получил реальный срок.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Мошенничество#Уголовное дело#СМИ#Домашний арест#ДОСААФ
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