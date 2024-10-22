Директора спортшколы в Таганроге отправили под домашний арест

Posted 22 октября, 06:54
Published 22 октября, 06:54
Modified 22 октября, 06:56
Updated 22 октября, 06:56
Такое решение приняли в ходе заседания 18 октября. Ольга Тищенко, возглавляющая спортивное учреждение, останется под домашним арестом до 14 декабря.
Женщину подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.
По информации местного СМИ «Ёрш», спортивная школа №3 судилась с ООО «Континент» из-за причальной стенки (около 50 метров). Некогда ее продал ДОСААФ, которому она принадлежала. Школа выступила против регистрации этого объекта в ЕГРН — организация могла пользоваться стенкой бессрочно.
Не исключено, что именно из-за этого берегоукрепительного сооружения директор стала фигурантом уголовного дела.
Ранее стало известно о наказании для экс-главы села в Ростовской области, которого признали виновным в махинациях с землей. Мужчина получил реальный срок.