Директора спортшколы в Таганроге отправили под домашний арест

По информации местного СМИ «Ёрш», спортивная школа №3 судилась с ООО «Континент» из-за причальной стенки (около 50 метров). Некогда ее продал ДОСААФ, которому она принадлежала. Школа выступила против регистрации этого объекта в ЕГРН — организация могла пользоваться стенкой бессрочно.