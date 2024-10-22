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Posted 22 октября, 10:54

Published 22 октября, 10:54

Modified 22 октября, 10:56

Updated 22 октября, 10:56

Фура переехала 56-летнюю женщину в Ростовской области

Фура «Магнита» переехала 56-летнюю женщину в Ростовской области

22 октября 2024, 10:54
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
Фура переехала 56-летнюю женщину в Ростовской области
В Ростовской области водитель фуры при повороте не заметил пешехода и раздавил его насмерть, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел днем 21 октября на улице Московской в Цимлянске. Двигаясь по маршруту, 44-летний водитель грузового автомобиля MAN начал поворачивать направо рядом со зданием №61. В это время проезжую часть справа-налево переходила 56-летняя женщина. Она шла по ходу движения транспортных средств.

Водитель большегруза не заметил горожанку и переехал ее. Женщина получила серьезные травмы и скончалась прямо на месте аварии еще до приезда кареты скорой помощи.

Судя по снимкам с места аварии, фура принадлежит крупной торговой сети «Магнит».

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До этого другая фура раздавила пешехода на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области. Мужчина переходил трассу по всем правилам дорожного движения, но грузовик не успел вовремя затормозить. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.

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