Фура «Магнита» переехала 56-летнюю женщину в Ростовской области

Posted 22 октября, 10:54
Published 22 октября, 10:54
Modified 22 октября, 10:56
Updated 22 октября, 10:56
Инцидент произошел днем 21 октября на улице Московской в Цимлянске. Двигаясь по маршруту, 44-летний водитель грузового автомобиля MAN начал поворачивать направо рядом со зданием №61. В это время проезжую часть справа-налево переходила 56-летняя женщина. Она шла по ходу движения транспортных средств.
Водитель большегруза не заметил горожанку и переехал ее. Женщина получила серьезные травмы и скончалась прямо на месте аварии еще до приезда кареты скорой помощи.
Судя по снимкам с места аварии, фура принадлежит крупной торговой сети «Магнит».
До этого другая фура раздавила пешехода на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области. Мужчина переходил трассу по всем правилам дорожного движения, но грузовик не успел вовремя затормозить. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.