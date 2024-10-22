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Posted 22 октября, 14:18

Published 22 октября, 14:18

Modified 22 октября, 15:14

Updated 22 октября, 15:14

Секреты осенней рыбалки: когда и на что ловить в Ростовской области

Где в Ростовской области осенью поймать много рыбы. Опытный рыбак раскрыл секреты

22 октября 2024, 14:18
Фото: rostovgazeta.ru
Секреты осенней рыбалки: когда и на что ловить в Ростовской области

Опытный рыбак раскрыл секрет, как в Ростовской области поймать много рыбы осенью

Какую рыбу можно выловить в Ростовской области осенью, какую использовать прикормку и другие нюансы рассказал RostovGazeta опытный рыбак из донской столицы Роман Зоголев.

Несмотря на осеннюю непогоду, тысячи рыбаков ежегодно выбираются к водоемам, пытаясь привезти домой как можно больше трофеев. RostovGazeta рассказывает, как поймать крупный улов.

Какую рыбу ловить осенью

По словам ростовского рыбака Романа Зоголева, сейчас в регионе сезон ловли рыбца и леща из семейства карповых. Кроме того, с приходом холодов рыболовам стали все чаще попадаться хищные виды рыб.

— У нас ловят окуня, щуку и судака. А вот бычка никто не любит ловить, он считается сорной вредной рыбой. Если повезет, попадается жерех, но очень редко, — поделился рыбак. — Профессионалы-спиннингисты ловят сома с конца августа примерно до конца октября, потом он уходит в спячку. Вообще это зависит от температуры воды. Можно его ловить, пока не встанет лед.

Даже когда в Ростовской области ударят морозы, можно смело продолжать охоту на хищника. Например, со льда ловят щуку. Помимо хищных видов рыб, на некоторых участках больших водоемов клюет даже карась.

Например, со льда ловят щуку и хариуса.Например, со льда ловят щуку и хариуса.
Например, со льда ловят щуку и хариуса.. Фото: 1MI

На что ловить: наживка, прикормка и насадка для осенней рыбалки

В зависимости от вида рыб, опытные рыболовы используют злаки, различные смеси и прочее. Однако почти все они должны быть с натуральными ароматами: мяса, крови, запаха рыбы. А из-за того, что вода становится прозрачнее, рекомендуют добавлять муку, панировку, отруби, сухое молоко и прочие ингредиенты, которые ухудшат видимость для рыб.

Из добавок для осенней рыбалки можно выделить запах аниса, корицы, куркумы, кориандра или паприки, а также чеснока. Главное тут — не переборщить с концентрацией.

Рыбец и лещ ловятся как на опарыша (по классике), так и на мясо креветки и кальмара. Также подойдут червь, мотыль. Для леща можно сделать прикормку с панировочными сухарями и жмыхом, прожаренными семечками масличных культур (рапс, подсолнечник), либо злаковые (поджаренное пшено, горох, гречка), запаренными отрубями. Некоторые добавляют сухое или необезжиренное молоко и сахар. Для рыбца, помимо опарыша и мяса креветок или кальмаров, на крючок насаживают прикормку из манки, отрубей, хлеба, различных каш с добавлением запаха шафрана, клубники, меда и кокоса.

На что ловить: наживка, прикормка и насадка для осенней рыбалкиНа что ловить: наживка, прикормка и насадка для осенней рыбалки
На что ловить: наживка, прикормка и насадка для осенней рыбалки. Фото: rostovgazeta.ru
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Окуня можно ловить на малька. Эта рыба любит запах мотыля, червя, злаковых культур и панировочных сухарей. Для щуки подойдет запах креветок, раков, крови, селедки, из приправ — аниса и чеснока. Сом любит запах мяса и крови, для наживки можно использовать также кусочки говяжьей и куриной печени.

Чтобы поймать судака на живца, лучше всего остановить выбор на уклейке, пескаре, ельчике, густере и подлещике. Кроме того, подойдут пиявки, миноги и моллюски.

Карась, который попадается любителям рыбалки, к хищникам не относится. Но и он осенью не откажется от приманок животного происхождения: подойдут мотыли, черви, опарыши.

Кроме того, подойдут пиявки, миноги и моллюски.Кроме того, подойдут пиявки, миноги и моллюски.
Кроме того, подойдут пиявки, миноги и моллюски.. Фото: wikimedia.org

Лучшие места для рыбалки в Ростовской области

— Самое популярное место — это ростовская набережная и аксайские плиты, у кого есть лодки, ловят с них, — поделился Роман Зоголев. — Найти их несложно: в навигаторе там стоит отметка клуба охотников и рыболовов на улице Набережной, в районе дома №47.

Где еще ловить рыбу осенью

Цимлянское водохранилище. Известен среди рыбаков жирным лещем и крупным сазаном. Лучше всего ловить их в заливе Жуковское Убежище, в устье рек Россошь и Цимла. Выше Цимлянской ГЭС в Волгодонске хорошо клюет сом.

Река Большая Куберле. Можно выбираться на рыбалку в Мартыновском, Зимовниковском и Орловском районах. Там обитает много окуней.

Верхний Дон. Станица Вешенская Шолоховского района известна хищной рыбой: хорошо клюет судак, лещ, чехонь. Встречается рыбец и толстолоб. Сома можно поймать в районе хутора Меркуловского.

Северский Донец. В Белокалитвинском районе у горы Две сестры и в хуторе Апаринском Усть-Донецкого района можно наловить трофейных лещей.

Лучшие места для рыбалки в Ростовской областиЛучшие места для рыбалки в Ростовской области
Лучшие места для рыбалки в Ростовской области. Фото: Изображение Midjourney

Снаряжение для рыбалки

Экипировка

Осенью для ловли рыбы понадобятся непромокаемые сапоги, специальный костюм для рыбаки, куртка, перчатки.

С собой стоит взять герметичную сумку, термос, фонарик и ящик для хранения улова.

Снаряжение

Если планируется длительная рыбалка, нужно подготовиться к ночевке на природе. Понадобится палатка, надувной матрас, одеяла, для разведения огня — спички и газеты.

Осенний запрет на рыбалку

С 15 ноября по 31 марта запрещена подводная охота на внутренних водных объектах.

С 15 января по 15 апреля нельзя ловить щуку из-за нереста.

С 14 июня рыбца можно выловить, если он превышает 22 сантиметра в длину. В сутки разрешается выловить не более пяти особей.

Ранее стало известно о запрете на вылов тарани в Азовском море в 2025 году.

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