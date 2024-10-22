Где в Ростовской области осенью поймать много рыбы. Опытный рыбак раскрыл секреты

Posted 22 октября, 14:18
Published 22 октября, 14:18
Modified 22 октября, 15:14
Updated 22 октября, 15:14
Несмотря на осеннюю непогоду, тысячи рыбаков ежегодно выбираются к водоемам, пытаясь привезти домой как можно больше трофеев. RostovGazeta рассказывает, как поймать крупный улов.
По словам ростовского рыбака Романа Зоголева, сейчас в регионе сезон ловли рыбца и леща из семейства карповых. Кроме того, с приходом холодов рыболовам стали все чаще попадаться хищные виды рыб.
— У нас ловят окуня, щуку и судака. А вот бычка никто не любит ловить, он считается сорной вредной рыбой. Если повезет, попадается жерех, но очень редко, — поделился рыбак. — Профессионалы-спиннингисты ловят сома с конца августа примерно до конца октября, потом он уходит в спячку. Вообще это зависит от температуры воды. Можно его ловить, пока не встанет лед.
Даже когда в Ростовской области ударят морозы, можно смело продолжать охоту на хищника. Например, со льда ловят щуку. Помимо хищных видов рыб, на некоторых участках больших водоемов клюет даже карась.
В зависимости от вида рыб, опытные рыболовы используют злаки, различные смеси и прочее. Однако почти все они должны быть с натуральными ароматами: мяса, крови, запаха рыбы. А из-за того, что вода становится прозрачнее, рекомендуют добавлять муку, панировку, отруби, сухое молоко и прочие ингредиенты, которые ухудшат видимость для рыб.
Из добавок для осенней рыбалки можно выделить запах аниса, корицы, куркумы, кориандра или паприки, а также чеснока. Главное тут — не переборщить с концентрацией.
Рыбец и лещ ловятся как на опарыша (по классике), так и на мясо креветки и кальмара. Также подойдут червь, мотыль. Для леща можно сделать прикормку с панировочными сухарями и жмыхом, прожаренными семечками масличных культур (рапс, подсолнечник), либо злаковые (поджаренное пшено, горох, гречка), запаренными отрубями. Некоторые добавляют сухое или необезжиренное молоко и сахар. Для рыбца, помимо опарыша и мяса креветок или кальмаров, на крючок насаживают прикормку из манки, отрубей, хлеба, различных каш с добавлением запаха шафрана, клубники, меда и кокоса.
Окуня можно ловить на малька. Эта рыба любит запах мотыля, червя, злаковых культур и панировочных сухарей. Для щуки подойдет запах креветок, раков, крови, селедки, из приправ — аниса и чеснока. Сом любит запах мяса и крови, для наживки можно использовать также кусочки говяжьей и куриной печени.
Чтобы поймать судака на живца, лучше всего остановить выбор на уклейке, пескаре, ельчике, густере и подлещике. Кроме того, подойдут пиявки, миноги и моллюски.
Карась, который попадается любителям рыбалки, к хищникам не относится. Но и он осенью не откажется от приманок животного происхождения: подойдут мотыли, черви, опарыши.
— Самое популярное место — это ростовская набережная и аксайские плиты, у кого есть лодки, ловят с них, — поделился Роман Зоголев. — Найти их несложно: в навигаторе там стоит отметка клуба охотников и рыболовов на улице Набережной, в районе дома №47.
Цимлянское водохранилище. Известен среди рыбаков жирным лещем и крупным сазаном. Лучше всего ловить их в заливе Жуковское Убежище, в устье рек Россошь и Цимла. Выше Цимлянской ГЭС в Волгодонске хорошо клюет сом.
Река Большая Куберле. Можно выбираться на рыбалку в Мартыновском, Зимовниковском и Орловском районах. Там обитает много окуней.
Верхний Дон. Станица Вешенская Шолоховского района известна хищной рыбой: хорошо клюет судак, лещ, чехонь. Встречается рыбец и толстолоб. Сома можно поймать в районе хутора Меркуловского.
Северский Донец. В Белокалитвинском районе у горы Две сестры и в хуторе Апаринском Усть-Донецкого района можно наловить трофейных лещей.
Осенью для ловли рыбы понадобятся непромокаемые сапоги, специальный костюм для рыбаки, куртка, перчатки.
С собой стоит взять герметичную сумку, термос, фонарик и ящик для хранения улова.
Если планируется длительная рыбалка, нужно подготовиться к ночевке на природе. Понадобится палатка, надувной матрас, одеяла, для разведения огня — спички и газеты.
С 15 ноября по 31 марта запрещена подводная охота на внутренних водных объектах.
С 15 января по 15 апреля нельзя ловить щуку из-за нереста.
С 14 июня рыбца можно выловить, если он превышает 22 сантиметра в длину. В сутки разрешается выловить не более пяти особей.
Ранее стало известно о запрете на вылов тарани в Азовском море в 2025 году.