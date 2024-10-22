Где в Ростовской области осенью поймать много рыбы. Опытный рыбак раскрыл секреты

Рыбец и лещ ловятся как на опарыша (по классике), так и на мясо креветки и кальмара. Также подойдут червь, мотыль. Для леща можно сделать прикормку с панировочными сухарями и жмыхом, прожаренными семечками масличных культур (рапс, подсолнечник), либо злаковые (поджаренное пшено, горох, гречка), запаренными отрубями. Некоторые добавляют сухое или необезжиренное молоко и сахар. Для рыбца, помимо опарыша и мяса креветок или кальмаров, на крючок насаживают прикормку из манки, отрубей, хлеба, различных каш с добавлением запаха шафрана, клубники, меда и кокоса.