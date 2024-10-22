Генеральный директор РЭО и глава Дагестана обсудили проблемы в сфере обращения с ТКО

Как подчеркнул Денис Буцаев, начиная с 2021 года в Дагестане осуществляется работа по созданию современной системы управления ТКО, которая будет полностью соответствовать всем требованиям законодательства. Территориальной схемой обращения с отходами республики предусмотрено строительство трех комплексов для сортировки отходов и трех полигонов. Все новые объекты также будут включать в себя площадки для утилизации. Запланированная мощность создаваемых объектов по обработке составит 950 тысяч тонн в год, по утилизации — 528 тысяч тонн, а по захоронению — 570 тысяч тонн ежегодно, пишет newstracker.ru.