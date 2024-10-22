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Posted 22 октября, 17:55

Published 22 октября, 17:55

Modified 22 октября, 17:55

Updated 22 октября, 17:55

Генеральный директор РЭО и глава Дагестана обсудили проблемы в сфере обращения с ТКО

Генеральный директор РЭО и глава Дагестана обсудили проблемы в сфере обращения с ТКО

22 октября 2024, 17:55
Фото: 1MI
Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев и глава Республики Дагестан Сергей Меликов обсудили вопросы, касающиеся сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

Как подчеркнул Денис Буцаев, начиная с 2021 года в Дагестане осуществляется работа по созданию современной системы управления ТКО, которая будет полностью соответствовать всем требованиям законодательства. Территориальной схемой обращения с отходами республики предусмотрено строительство трех комплексов для сортировки отходов и трех полигонов. Все новые объекты также будут включать в себя площадки для утилизации. Запланированная мощность создаваемых объектов по обработке составит 950 тысяч тонн в год, по утилизации — 528 тысяч тонн, а по захоронению — 570 тысяч тонн ежегодно, пишет newstracker.ru.

«Это самый большой объем мощностей, единомоментно создаваемый в рамках одного региона в России», — добавил он.

В 2022 году между правительством Дагестана и ООО «Республиканский экологический оператор» были подписаны три концессионных соглашения на создание шести объектов.

Регион оказался одним из первых, кто получил финансирование из федерального бюджета в 2022 и 2023 годах в рамках Правил № 1222 Минприроды России. Общая сумма выделенной субсидии составила 8,4 миллиарда рублей. Это позволило приступить к строительству объектов в краткие сроки после государственной экспертизы проектной документации.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов охарактеризовал данный проект как ориентированный на общественные нужды, актуальный и стратегически значимый для региона.

Он также отметил, что на 2019 год в Дагестане существовали лишь два мусорных полигона, способные принять всего 400 тонн отходов при общем объеме в один миллион тонн, образующихся ежегодно. Остальные отходы неоправданно оставались в различных местах горного Дагестана.

«Для разрешения этой ситуации нужно было стратегическое решение. Мы создали республиканскую компанию, финансовая работа сопровождается федеральным казначейством», — подчеркнул Меликов.

По его словам, реализация мероприятий по созданию инфраструктуры для обращения с отходами в республике стала возможной исключительно благодаря поддержке Правительства Российской Федерации, а также методической помощи Министерства природы России и технической помощи со стороны РЭО.

На строительных площадках в настоящее время ведутся работы по строительству и монтажу. Ожидается, что объект размещения в Карабудахкентском районе будет введен в эксплуатацию в 2024 году, в то время как три объекта сортировки и два объекта размещения в Дербентском и Хасавюртовском районах планируется ввести в эксплуатацию уже в 2025 году.

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