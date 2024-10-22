Иностранца задержали на трассе Ростовской области с огромной партией наркотиков

Полицейские проверили его машину и нашли в обшивке багажника несколько брикетов с синтетическими наркотиками. Всего мужчина перевозил пять килограммов запрещённых веществ. Он получил «оптовую партию» в столице и планировал сбыть её через закладки на Ставрополье. За это ему пообещали 180 тысяч рублей.