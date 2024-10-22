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Posted 22 октября, 15:13

Published 22 октября, 15:13

Modified 22 октября, 15:15

Updated 22 октября, 15:15

Иностранца задержали на трассе Ростовской области с огромной партией наркотиков

Иностранца задержали на трассе Ростовской области с огромной партией наркотиков

22 октября 2024, 15:13
Фото: МВД по Ростовской области
Наркокурьера задержали на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, подробностями поделились в управлении МВД региона.

Правоохранители остановили на трассе М-4 «Дон» 30-летнего автомобилиста. Он направлялся из Москвы в Ставропольский край. Силовики уже имели оперативную информацию о нём. Мужчина является гражданином ближнего зарубежья и подозревался в обороте запрещённых веществ.

Полицейские проверили его машину и нашли в обшивке багажника несколько брикетов с синтетическими наркотиками. Всего мужчина перевозил пять килограммов запрещённых веществ. Он получил «оптовую партию» в столице и планировал сбыть её через закладки на Ставрополье. За это ему пообещали 180 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Иностранца заключили под стражу. Расследование продолжается.

Фото: МВД по Ростовской области
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Видео: МВД по Ростовской области.

Ранее за распространение наркотиков житель Ростовской области получил восемь лет колонии.

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