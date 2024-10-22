Инженер призвал ростовчан не просверливать несущие стены в квартирах

Инженер Акопян призвал ростовчан не просверливать несущие стены в квартирах

Сюжет Эксклюзив

Известный инженер Владимир Акопян сообщил RostovGazeta, что размещение кондиционера или полочки на несущей стене в квартире не повлияет на конструктив здания. Но лучше не сверлить отверстия в несущей стене, чтобы не попасть в замурованный магистральный трубопровод и не перебить рабочую арматуру.