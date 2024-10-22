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Posted 22 октября, 10:13

Published 22 октября, 10:13

Modified 22 октября, 10:27

Updated 22 октября, 10:27

Инженер призвал ростовчан не просверливать несущие стены в квартирах Ростова

Инженер призвал ростовчан не просверливать несущие стены в квартирах

22 октября 2024, 10:13
Фото: Изображение Midjourney
Инженер призвал ростовчан не просверливать несущие стены в квартирах Ростова

Инженер Акопян призвал ростовчан не просверливать несущие стены в квартирах

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Эксклюзив
Известный инженер Владимир Акопян сообщил RostovGazeta, что размещение кондиционера или полочки на несущей стене в квартире не повлияет на конструктив здания. Но лучше не сверлить отверстия в несущей стене, чтобы не попасть в замурованный магистральный трубопровод и не перебить рабочую арматуру.

Жители новостроек в Ростове замечают, как их соседи нередко сверлят несущие стены. Например, для того, чтобы повесить кондиционер. А как иначе обставлять новое жилье, если и межкомнатные стены бывают несущими?

«Несущие стены относятся к общедомовому имуществу. Поэтому, внося в них изменения, жильцы затрагивают имущество всех соседей», — объясняет Владимир Акопян.

По словам донского инженера, если новосел пытается внести свои изменения в несущие конструкции, то по градостроительному кодексу он попадает под понятие «реконструкция».

В понимании обывателей, реконструкция — это пристройка или надстройка. Однако и локальные изменения в несущих стенах тоже относятся к реконструкции. Для них необходимо провести весь перечень требуемых проектно-изыскательских работ, сделать полную комплексную проектную документацию, пройти экспертизу.

Как правило, комплекс таких мер нужен для серьезных, масштабных изменений в несущей стене квартиры. Например, сделать проем. А сверление отверстия в несущей стене, например, для размещения кондиционера, не требует такого подхода. Эксперт склоняется к мнению, что вряд ли размещенный на несущей стене кондиционер или полочка серьезно повлияют на несущую способность здания.

Однако есть нюанс.

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Фото: Изображение Midjourney
«При сверлении несущей стены в квартире, ростовчане могут повредить магистральный трубопровод, а такие случаи известны. Например, если собственник жилья повредит стояк отопления, то квартиру зальет горячей водой. А имущество, напомню, общедомовое», — отмечает инженер.

Спикер добавляет, что стены в многоэтажных зданиях сегодня любят возводить из монолитных железобетонных диафрагм. Зачастую, планировки квартир в таких домах не нравятся ростовчанам, и новоселы пытаются что-то изменить.

«Но затрагивать этот конструктив категорически нельзя. Это несущая конструкция, которая обеспечивает жесткость дома в целом. И если, к примеру, на седьмом этаже убрать железобетонную стену, естественно, это изменит всю конфигурацию дома и приведет к его аварийности. В таких домах любые изменения требуют сбора документов, как для реконструкции», — подчеркивает собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему дом на Сеченова, 12 в Ростове стал разрушаться после проведения капитального ремонта.

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