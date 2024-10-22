rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 13:46

Published 22 октября, 13:46

Modified 22 октября, 13:48

Updated 22 октября, 13:48

«Как в боевике»: машину охватило пламя посреди улицы в Ростовской области

«Как в боевике»: машину охватило пламя посреди улицы в Ростовской области

22 октября 2024, 13:46
Фото: Pxhere
«Как в боевике»: машину охватило пламя посреди улицы в Ростовской области

Машину охватило пламя посреди улицы в Ростовской области

Легковой автомобиль загорелся на улице в Тарасовском районе Ростовской области, кадрами с места событий местные жители делятся в соцсетях.

Происшествие случилось утром 22 октября в посёлке Тарасовским. На улице Ленина огонь охватил припаркованную легковушку. Пламя быстро распространилось. Очевидцы вызвали на место спасателей.

«Как в боевике полыхало», — пишут в соцсетях местные жители.

Сотрудники МЧС оперативно устранили возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. В момент пожара водителя в машине не было. Причиной происшествия, вероятно, стало замыкание электропроводки.

«Отдых в раю»: как встреча одноклассников под Ростовом закончилась адским пожаром
Узнать подробнее
«Как в боевике»: машину охватило пламя посреди улицы в Ростовской области«Как в боевике»: машину охватило пламя посреди улицы в Ростовской области
«Как в боевике»: машину охватило пламя посреди улицы в Ростовской области. Фото: 1rnd

Ранее пенсионер спалил 17 строений, воюя с роем ос в Ростовской области.

Читайте также:
Проливные дожди и штормовой ветер накроют Ростов-на-Дону к выходнымЦентробанк констатировал рост цен на яйца, помидоры и бананы в Ростовской областиК Новому году Ростов-на-Дону украсят старыми декорациями
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Транспорт#Соцсети#Автомобили#Тарасовский район#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика