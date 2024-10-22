«Как в боевике»: машину охватило пламя посреди улицы в Ростовской области

Posted 22 октября, 13:46
Published 22 октября, 13:46
Modified 22 октября, 13:48
Updated 22 октября, 13:48
Происшествие случилось утром 22 октября в посёлке Тарасовским. На улице Ленина огонь охватил припаркованную легковушку. Пламя быстро распространилось. Очевидцы вызвали на место спасателей.
«Как в боевике полыхало», — пишут в соцсетях местные жители.
Сотрудники МЧС оперативно устранили возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. В момент пожара водителя в машине не было. Причиной происшествия, вероятно, стало замыкание электропроводки.