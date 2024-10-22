Массовое ДТП на Вавилова в Ростове парализовало движение 22 октября

Posted 22 октября, 06:25
Published 22 октября, 06:25
Modified 22 октября, 06:27
Updated 22 октября, 06:27
ДТП случилось 22 октября, когда все спешили на учебу и работу. Улица Вавилова на этот раз намертво встала в пробке. Один из главных выездов из крупного микрорайона Ростова оказался заблокирован. Видео с месте происшествия опубликовано в telegram-канале «Это Ростов новости».
Движения практически нет — несколько авто, попавших в аварию, буквально преградили путь. Пока не приедут инспекторы ДПС и не разберутся в ситуации, транспорт никуда не двинется. Водителям придется объезжать препятствия в виде машин в ближайшее время.
По словам очевидцев, ДТП устроил водитель легковушки, который ехал по встречной полосе.
— Как эти «обочечники» и «объездуны» достали! — возмущаются люди в комментариях.
— Теперь пешком будет обгонять, — пишут другие.
Накануне днем огромная пробка образовалась под Ростовом из-за дорожных работ.