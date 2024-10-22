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Posted 22 октября, 06:25

Published 22 октября, 06:25

Modified 22 октября, 06:27

Updated 22 октября, 06:27

Массовое ДТП на Вавилова в Ростове парализовало движение 22 октября

Массовое ДТП на Вавилова в Ростове парализовало движение 22 октября

22 октября 2024, 06:25
Фото: Видео тг «Это Ростов». Изображение Midjourney
Массовое ДТП на Вавилова в Ростове парализовало движение 22 октября
В утренний час пик водитель легковушки устроил массовую аварию на улице Вавилова в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев, пробка стремительно растет.

ДТП случилось 22 октября, когда все спешили на учебу и работу. Улица Вавилова на этот раз намертво встала в пробке. Один из главных выездов из крупного микрорайона Ростова оказался заблокирован. Видео с месте происшествия опубликовано в telegram-канале «Это Ростов новости».

Движения практически нет — несколько авто, попавших в аварию, буквально преградили путь. Пока не приедут инспекторы ДПС и не разберутся в ситуации, транспорт никуда не двинется. Водителям придется объезжать препятствия в виде машин в ближайшее время.

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По словам очевидцев, ДТП устроил водитель легковушки, который ехал по встречной полосе.

— Как эти «обочечники» и «объездуны» достали! — возмущаются люди в комментариях.
— Теперь пешком будет обгонять, — пишут другие.

Накануне днем огромная пробка образовалась под Ростовом из-за дорожных работ.

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