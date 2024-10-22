Массовое ДТП на Вавилова в Ростове парализовало движение 22 октября

ДТП случилось 22 октября, когда все спешили на учебу и работу. Улица Вавилова на этот раз намертво встала в пробке. Один из главных выездов из крупного микрорайона Ростова оказался заблокирован. Видео с месте происшествия опубликовано в telegram-канале «Это Ростов новости».