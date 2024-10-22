Митрополит Меркурий сообщил, что нужно рекламировать на М-4 в Ростовской области

Posted 22 октября, 10:58
Published 22 октября, 10:58
Modified 22 октября, 11:00
Updated 22 октября, 11:00
Глава Донской митрополии в ходе передачи «Сугубо личное» ответил на вопрос о том, какая реклама нужна на билбордах в Ростовской области. Митрополит привел примеры из некоторых областей Центральной России. Там вдоль трасс стоят рекламные щиты с исторической справкой о важных событиях. Например, где проходили бои во времена ВОВ и сколько там полегло солдат, защитивших страну от фашистов.
— Этих мест очень много в России. Когда ты проезжаешь по этим дорогам и встречаешь такие указатели, которые рассказывают историю конкретного места, ты понимаешь, что соприкасаешься с историей. Понимаешь, сколько жизней полегло, какой ценой эти ромашки на поле куплены. Ты переживаешь историю своего народа, ты входишь в плоть этой истории, становишься ее неотъемлемой частью, — говорит Меркурий.
Что касается Ростовской области, то здесь помимо истории ВОВ, можно поднять тему истории казачества и культуры.
— Мы ни о чем этом не говорим, а это нужно говорить. Это нужно! — Настаивает глава Донской митрополии. — Не говорить об этом нельзя, особенно для жителей донского края. Те, кто проезжает через наш край, они знакомятся с его историей.
Ранее в Донской митрополии рассказали об иконах на свалке рядом с храмом.