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Posted 22 октября, 10:58

Published 22 октября, 10:58

Modified 22 октября, 11:00

Updated 22 октября, 11:00

Митрополит Меркурий рассказал, что нужно рекламировать на М-4 в Ростовской области

Митрополит Меркурий сообщил, что нужно рекламировать на М-4 в Ростовской области

22 октября 2024, 10:58
Фото: donland.ru
Митрополит Меркурий рассказал, что нужно рекламировать на М-4 в Ростовской области
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий поделился мыслями насчет социальной рекламы вдоль трассы М-4 «Дон». По словам епископа, она должна быть посвящена истории Донского края.

Глава Донской митрополии в ходе передачи «Сугубо личное» ответил на вопрос о том, какая реклама нужна на билбордах в Ростовской области. Митрополит привел примеры из некоторых областей Центральной России. Там вдоль трасс стоят рекламные щиты с исторической справкой о важных событиях. Например, где проходили бои во времена ВОВ и сколько там полегло солдат, защитивших страну от фашистов.

— Этих мест очень много в России. Когда ты проезжаешь по этим дорогам и встречаешь такие указатели, которые рассказывают историю конкретного места, ты понимаешь, что соприкасаешься с историей. Понимаешь, сколько жизней полегло, какой ценой эти ромашки на поле куплены. Ты переживаешь историю своего народа, ты входишь в плоть этой истории, становишься ее неотъемлемой частью, — говорит Меркурий.
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Что касается Ростовской области, то здесь помимо истории ВОВ, можно поднять тему истории казачества и культуры.

— Мы ни о чем этом не говорим, а это нужно говорить. Это нужно! — Настаивает глава Донской митрополии. — Не говорить об этом нельзя, особенно для жителей донского края. Те, кто проезжает через наш край, они знакомятся с его историей.

Ранее в Донской митрополии рассказали об иконах на свалке рядом с храмом.

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#Евгения Волкова#Культура#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Казачество#Реклама#История#ВОВ#Митрополит Меркурий#Донской край
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