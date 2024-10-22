Митрополит Меркурий сообщил, что нужно рекламировать на М-4 в Ростовской области

Глава Донской митрополии в ходе передачи «Сугубо личное» ответил на вопрос о том, какая реклама нужна на билбордах в Ростовской области. Митрополит привел примеры из некоторых областей Центральной России. Там вдоль трасс стоят рекламные щиты с исторической справкой о важных событиях. Например, где проходили бои во времена ВОВ и сколько там полегло солдат, защитивших страну от фашистов.