«Отдых в раю»: как встреча одноклассников под Ростовом закончилась адским пожаром

Posted 22 октября, 09:01
Published 22 октября, 09:01
Modified 22 октября, 09:03
Updated 22 октября, 09:03
В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростовской области и Краснодара. Они рассказали, как буквально чудом остались живы из-за страшного пожара, который произошел на базе отдыха «Эдем».
Жительница Краснодара Людмила Тищенко рассказывает, что в хутор Задонский Азовского района Ростовской области отправилась вместе с мужем. Там, на базе отдыха «Эдем» планировалось провести встречу одноклассников супруга.
Люди заблаговременно забронировали дату и оплатили стоимость размещения.
«По телефону нас убеждали, что дом рассчитан на 15 человек. Но когда мы приехали, оказалось, что в доме двуспальная кровать и два диванчика. Как тут разместятся 15 человек? Поэтому те, кто жили рядом — в селе Самарском, в хуторе Кочеванчик, разъехались по домам. А мы, пять человек, остались ночевать», — отмечает Людмила.
Сперва компания общалась в беседке. А когда стало холодать, люди перешли в гостевой домик.
«В доме был ледник! Мало того, что на улице похолодало, еще и сильно дуло от реки. Дом же стоял на берегу. Мы замерили температуру в доме — было всего плюс 14 градусов. Пришлось просить администратора включить отопление или принести обогреватель. Но этого ничего не оказалось. Администратор сказала, что максимум, что можно сделать для тепла — включить баню — в домике была небольшая парилка. При этом нас предупредили, что по технике безопасности, баню включать нельзя», — добавляет жительница Краснодара.
Тем не менее, теплее не становилось. Обогреватели в дом так и не принесли. А чтобы компания не замерзла, по словам собеседников, администратор, дескать, все-таки включила баню. Домик прогрелся, и пятеро отдыхающих легли спать.
«Через два часа нас разбудил мой супруг. Он сказал, что мы горим, полный дом дыма и нужно быстро уходить. И только он открыл дверь, как на него сверху упала горящая балка. У дома загорелась крыша», — вспоминает Людмила.
Как считает собеседница, произошло чудо, что никто не погиб, и все успели выбежать на улицу.
«Проснись мой муж буквально на минуту позже, выбежать из горящего дома мы бы уже не смогли! Огонь разгорелся моментально, буквально за секунды. Выбегали мы по пожару. Напротив домика были туи и камыш. Это все тоже загорелось практически сразу», — отмечает собеседница.
Ее супруг сразу стал звать администратора, крича, чтобы та принесла огнетушители.
«Но администратор отреагировала странно. Она недоуменно поинтересовалась, не шутим ли мы. Дескать, откуда тут огнетушители? И посоветовала нам тушить огонь шлангом для полива растений — он лежал рядом», — говорит Людмила.
Этим шлангом мужчина начал сбивать пламя с крыши дома. В это же время вода со шланга стала бить током. Люди подозревают, что ток в воде появился из-за короткого замыкания в проводке.
«Муж снова побежал к администратору, прося выключить рубильники. К этому моменту мы все уже выскочили на улицу. И тут же подъехали пожарные машины», — делится информацией собеседница.
Как сообщили компании пожарные, огонь разгорался с очень большой силой. Потушить его было нелегко. За десять минут, по словам очевидцев, дом полностью сгорел. А следом сгорели беседка, и камыш.
«Страшно подумать, что могло бы быть с нами», — делится переживаниями Людмила.
Ссылаясь на слова официальных лиц, собеседница отмечает, что этот объект якобы горел четыре раза.
«Как нам сказали, на памяти участкового, здесь был пожар дважды, а на памяти пожарных — четыре раза. Причем заявлений в полицию не было, вроде все обходилось хорошо. Но странно. То есть, зная все это, хозяин гостиницы так и не осознает, что проснись мой муж на минуту позже, было бы пять трупов?» — возмущается жительница Краснодара.
Собеседница подчеркивает, что когда люди, чудом избежавшие гибели при пожаре обратились в полицию, там сильно удивились.
«Оказалось, в полиции и не знали, что мы были в доме во время возгорания. Якобы хозяин базы заявил им, что домик был пустым», — говорит Тищенко.
После пожара «отдохнувшим» на базе потребовалось двое суток, чтобы прийти в себя. Последствия отравления дымом были не из легких. О сгоревших вещах, которые одноклассники брали с собой на отдых, никто не вспоминал.
«Единственное, у меня отекли пальцы на руке, и я сняла золотое кольцо, которое положила в карман штанов. Когда ложились спать, это кольцо осталось в брюках. Я понимала, что его уже не вернуть, но оно было дорого как память. Поэтому когда мы встречались с владельцем „Эдема“ после пожара, я попросила вернуть кольцо, если его вдруг найдут в развалинах дома. Но он воспринял мою просьбу „в штыки“, заявив, что может мне еще колье с бриллиантами купить? Представляете, как он разговаривал с нами?» — недоумевает жительница Краснодара.
Выяснить ситуацию с базой отдыха «Эдем» оказалось не просто. В сети представлена лишь реклама одноименной гостиницы в хуторе Задонский. Никакой информации о регистрации бизнеса, как и о его владельце не обнаружено.
«Это же не бизнес, а частное домовладение! — объяснил корреспонденту RostovGazeta владелец сгоревшего домика Анатолий Есауленко. — Это хозяйственная постройка, а не домик. Когда-то здесь был клуб „Эдем“, но сейчас клуб не работает».
По мнению хозяина «Эдема», в возникновении пожара виноваты сами отдыхающие.
«Эти ребята с трех часов дня употребляли спиртные напитки. Поставили мангал на пирс, оттуда и начался пожар. В три часа ночи они замерзли, захотели зайти в домик. Все были в нетрезвом состоянии. Хорошо хоть среди них был один трезвый человек. Им стало холодно. Они попросили сотрудницу включить печку, но она не стала этого делать, — рассказывает свою точку зрения о пожаре Анатолий Есауленко. — Их сперва было 15 человек, а потом осталось шесть. Знаете, они мне еще претензии предъявляли за то, что в нетрезвом состоянии спалили мне домик. Понимаете, каково это, до трех часов ночи на улице пить? Это благо, что они не сгорели!»
При этом владелец «Эдема» подчеркивает, что не имеет к отдыхающим материальных претензий из-за утраты домика.
«Зато у них появились претензии ко мне. Они пришли, говорят, оказывается, у них золото сгорело! А сперва говорили, что вещи сгорели. Я поинтересовался — ребята, вы понимаете мое состояние? У меня такой пожар, вы мне сожгли все, хорошо еще на дом [ огонь — прим. редакции ] не перебросился! Я сказал, что куплю им шорты и майки. А теперь оказалось, что там было кольцо. Стали говорить, что всем шестерым нужно заплатить материальный ущерб. Может мне еще и всему поселению заплатить за то, что они дымом отравились? Я уже и так отказался от возмещения материального ущерба. Ничего мне не надо», — подчеркивает Анатолий Есауленко.
Собеседник сокрушается, что одна из «отдохнувших» в домике собралась теперь писать во все инстанции, чтобы придать ситуацию огласке, обещая устроить «сладкую жизнь».
«А мне и так устроили сладкую жизнь», — завершил разговор собеседник.
В пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области RostovGazeta подтвердили, что 13 октября на улице Горького, 172 в хуторе Задонский произошло «загорание бани». Сообщение об этом поступило в 5.45 мск. Открытое горение ликвидировали в 7:15 мск. Пожар тушили три единицы техники и 10 человек.
«Причиной пожара стало нарушение правил монтажа дымовой трубы», — подчеркнули в пресс-службе МЧС.
Конечно же, вопросов о пожаре в хуторе Задонский остается много. На момент публикации статьи Людмила поделилась тем, что заявления якобы в полицию приняли не у всех пострадавших при пожаре.
«У нас с мужем — приняли. А в общении с жителями села Самарского нам намекнули, что человек очень серьезный, и бороться с ним не стоит. Так и говорят — скажите спасибо, что остались живы, а если напишите заявление, то будет еще хуже», — подчеркивает собеседница.
Подытоживая произошедшее, напрашивается очевидный вывод. Для того, чтобы отдых прошел запланировано и без неожиданных рисков, все-таки нужно пользоваться услугами проверенных гостиниц и баз отдыха. Тех, официальные данные которых, как минимум, существуют в открытом доступе. Ведь когда бизнес зарегистрирован, он проходит ряд проверок. В том числе, и на пожарную безопасность.
За минувшие месяцы в Ростовской области как никогда разбушевались пожары. Две недели полыхала нефтебаза в Пролетарске. Да так, что власти призывали жителей носить маски. А сегодня выплачивают компенсации пострадавшим от пожара.
Следом возгорелись топливные склады в Каменском районе. Пожар тоже тушили больше недели.
Крупный пожар охватил рынок в Аксае, одновременно огнеборцы тушили еще один серьезный пожар в хуторе Задонье. Только за одни сутки тогда в Ростовской области зафиксировали 135 пожаров. В середине октября крупный пожар случился в центре Ростова. В октябре стена огня охватила поля вдоль дороги под Азовом.
Ростовчане делятся впечатлениями, что не проходило и дня, когда люди не слышали сирены проезжающих за окнами пожарных машин.
Эксперты полагают, что причины многих возгораний могли быть искусственными.
«Возможно, кто-то бросил окурок. Или был специальный поджог. Нередко причиной возгорания может стать неисправная проводка», — делится мнением эколог Алексей Лебедев.