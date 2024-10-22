«Отдых в раю»: как встреча одноклассников под Ростовом закончилась адским пожаром

Подытоживая произошедшее, напрашивается очевидный вывод. Для того, чтобы отдых прошел запланировано и без неожиданных рисков, все-таки нужно пользоваться услугами проверенных гостиниц и баз отдыха. Тех, официальные данные которых, как минимум, существуют в открытом доступе. Ведь когда бизнес зарегистрирован, он проходит ряд проверок. В том числе, и на пожарную безопасность.