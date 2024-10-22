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Posted 22 октября, 10:12

Published 22 октября, 10:12

Modified 22 октября, 10:14

Updated 22 октября, 10:14

Перед Аксайским мостом на трассе М-4 «Дон» образовалась длинная пробка

Перед Аксайским мостом на М-4 «Дон» образовался многокилометровый затор

22 октября 2024, 10:12
Фото: Ангелина К./Яндекс. Карты
Перед Аксайским мостом на трассе М-4 «Дон» образовалась длинная пробка
Автомобилисты застряли в пробке на трассе М-4 «Дон» перед Аксайским мостом, сообщает сервис «Яндекс Карты».

Днем 22 октября на трассе М-4 «Дон» в районе Аксайского моста образовался дорожный затор. Транспортные средства стоят по направлению к Аксаю по правой полосе проезжей части. Общая длина пробки превышает 3 километра. Автомобили растянулись от озера Круглое до причала №2. Предположительно, проезд затруднен из-за дорожных работ.

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Перед Аксайским мостом на трассе М-4 «Дон» образовалась длинная пробкаПеред Аксайским мостом на трассе М-4 «Дон» образовалась длинная пробка
Перед Аксайским мостом на трассе М-4 «Дон» образовалась длинная пробка. Фото: Яндекс. Карты

Для того чтобы долго не стоять пробке, водители могут проехать в Аксай через Ростов-на-Дону. Так, рекомендуется сделать небольшой круг и объехать затор по Восточному шоссе или улице Пойменной.

До этого утром массовое ДТП на Вавилова в Ростове-на-Дону парализовало движение.

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