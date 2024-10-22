Перед Аксайским мостом на М-4 «Дон» образовался многокилометровый затор

Posted 22 октября, 10:12
Published 22 октября, 10:12
Modified 22 октября, 10:14
Updated 22 октября, 10:14
Днем 22 октября на трассе М-4 «Дон» в районе Аксайского моста образовался дорожный затор. Транспортные средства стоят по направлению к Аксаю по правой полосе проезжей части. Общая длина пробки превышает 3 километра. Автомобили растянулись от озера Круглое до причала №2. Предположительно, проезд затруднен из-за дорожных работ.
Для того чтобы долго не стоять пробке, водители могут проехать в Аксай через Ростов-на-Дону. Так, рекомендуется сделать небольшой круг и объехать затор по Восточному шоссе или улице Пойменной.
До этого утром массовое ДТП на Вавилова в Ростове-на-Дону парализовало движение.