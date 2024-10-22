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Posted 22 октября, 05:34

Published 22 октября, 05:34

Modified 22 октября, 05:36

Updated 22 октября, 05:36

По 2 литра этанола в среднем выпивают за полгода в Ростовской области

По 2 литра этанола в среднем выпивают за полгода в Ростовской области

22 октября 2024, 05:34
Фото: Изображение Midjourney
По 2 литра этанола в среднем выпивают за полгода в Ростовской области

Ростовская область попала в список самых непьющих регионов России

Жители Ростовской области оказались одними из самых непьющих, по итогам исследования за первое полугодие 2024 года, сообщает региональное правительство.

Рейтинг составил Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России за первый и второй кварталы 2024 года. Среди регионов России Ростовская область заняла 12 место в рейтинге по самым низким показателям употребления алкоголя. В среднем на человека приходится 2,61 литра этанола.

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В областном наркодиспансере отметили, что отчасти этому способствовала программа помощи больным алкоголизмом. Для этого также применяют современное лекарство, которое помогает оставаться в трезвом состоянии. Благодаря препарату, 10% пациентов находятся в ремиссии больше двух лет.

Ранее RostovGazeta сообщала о новых, ужесточенных требованиях к продаже алкоголя. В частности донские парламентарии изменили некоторые пункты в региональном законодательстве.

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