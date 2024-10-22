По 2 литра этанола в среднем выпивают за полгода в Ростовской области

Posted 22 октября, 05:34
Published 22 октября, 05:34
Modified 22 октября, 05:36
Updated 22 октября, 05:36
Рейтинг составил Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России за первый и второй кварталы 2024 года. Среди регионов России Ростовская область заняла 12 место в рейтинге по самым низким показателям употребления алкоголя. В среднем на человека приходится 2,61 литра этанола.
В областном наркодиспансере отметили, что отчасти этому способствовала программа помощи больным алкоголизмом. Для этого также применяют современное лекарство, которое помогает оставаться в трезвом состоянии. Благодаря препарату, 10% пациентов находятся в ремиссии больше двух лет.
Ранее RostovGazeta сообщала о новых, ужесточенных требованиях к продаже алкоголя. В частности донские парламентарии изменили некоторые пункты в региональном законодательстве.