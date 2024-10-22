По 2 литра этанола в среднем выпивают за полгода в Ростовской области

В областном наркодиспансере отметили, что отчасти этому способствовала программа помощи больным алкоголизмом. Для этого также применяют современное лекарство, которое помогает оставаться в трезвом состоянии. Благодаря препарату, 10% пациентов находятся в ремиссии больше двух лет.