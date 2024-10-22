«Почему вы лезете?»: тренер «Ростова» Карпин разнёс футбольных комментаторов

Тренер признался, что не следит уже несколько лет за комментаторами и не может выделить работу кого-то из них. Более того, он выключает звук, когда смотрит футбольные матчи. Карпин объяснил, что когда слышит оценочные суждения комментаторов, испытывает раздражение.