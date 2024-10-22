«Почему вы лезете?»: тренер «Ростова» Карпин разнёс футбольных комментаторов

Posted 22 октября, 15:14
Published 22 октября, 15:14
Modified 22 октября, 15:16
Updated 22 октября, 15:16
Тренер признался, что не следит уже несколько лет за комментаторами и не может выделить работу кого-то из них. Более того, он выключает звук, когда смотрит футбольные матчи. Карпин объяснил, что когда слышит оценочные суждения комментаторов, испытывает раздражение.
«Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты. Они мне говорят: „Мы же разбираемся“. Я говорю: „А кто тебе сказал, что ты разбираешься?“» — говорит Карпин.
Он объяснил, что футбольного опыта и просмотра матчей недостаточно для высказывания мнения и суждений об играх. Карпин провёл параллель с просмотром мультфильмов.
«Я мультфильмы до сих пор смотрю. Мне 55 лет. С детства, когда мне был один годик, мне ставили мультфильмы. Я их сейчас смотрю с детьми. Но я не знаю, как они снимаются, я не могу оценивать, я не знаю как. Но я их смотрю», — заявил тренер.
Он заключил, что высказываться о футболе могут только эксперты, а мнения комментаторов вряд ли кому-то интересны.
Ранее в футбольном клубе «Ростов» сообщили о заключительных матчах в этом году.