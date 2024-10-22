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Posted 22 октября, 15:14

Published 22 октября, 15:14

Modified 22 октября, 15:16

Updated 22 октября, 15:16

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин достаточно жёстко высказался о футбольных комментаторах.

«Почему вы лезете?»: тренер «Ростова» Карпин разнёс футбольных комментаторов

22 октября 2024, 15:14
Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин достаточно жёстко высказался о футбольных комментаторах.

Тренер ФК «Ростов» Карпин обрушился с критикой на футбольных комментаторов

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не приемлет оценочные суждения футбольным комментаторов, речь о них зашла в его интервью футболисту Фёдору Смолову.

Тренер признался, что не следит уже несколько лет за комментаторами и не может выделить работу кого-то из них. Более того, он выключает звук, когда смотрит футбольные матчи. Карпин объяснил, что когда слышит оценочные суждения комментаторов, испытывает раздражение.

«Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты. Они мне говорят: „Мы же разбираемся“. Я говорю: „А кто тебе сказал, что ты разбираешься?“» — говорит Карпин.
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Он объяснил, что футбольного опыта и просмотра матчей недостаточно для высказывания мнения и суждений об играх. Карпин провёл параллель с просмотром мультфильмов.

«Я мультфильмы до сих пор смотрю. Мне 55 лет. С детства, когда мне был один годик, мне ставили мультфильмы. Я их сейчас смотрю с детьми. Но я не знаю, как они снимаются, я не могу оценивать, я не знаю как. Но я их смотрю», — заявил тренер.

Он заключил, что высказываться о футболе могут только эксперты, а мнения комментаторов вряд ли кому-то интересны.

Ранее в футбольном клубе «Ростов» сообщили о заключительных матчах в этом году.

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