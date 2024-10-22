Полиция опросила землевладельцев и пленных с фермы в Ростовской области

Posted 22 октября, 08:24
Published 22 октября, 08:24
Modified 22 октября, 08:26
Updated 22 октября, 08:26
Напомним, что 21 октября в Ростовской области стало известно о ферме, на которой держали 18 рабов. Людей насильно удерживали за городом, отобрали документы, средства связи и заставляли ежедневно работать в поле. За выполнение «своих обязанностей» пленные получали лишь еду. При попытках сбежать рабов беспощадно избивали.
Как только к сотрудникам полиции поступила информация об инциденте, отряд спецслужб выехал на место происшествия. Позже пленных и землевладельцев опросили. На сегодняшний день расследование продолжается.
Ранее следователи выяснили, как частной клинике врачи изуродовали лицо жительнице Ростова-на-Дону.