rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 08:24

Published 22 октября, 08:24

Modified 22 октября, 08:26

Updated 22 октября, 08:26

Полиция опросила землевладельцев и пленных с фермы в Ростовской области

Полиция опросила землевладельцев и пленных с фермы в Ростовской области

22 октября 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney
Полиция опросила землевладельцев и пленных с фермы в Ростовской области
Правоохранительные органы продолжают разбираться в деле об использовании рабского труда на ферме в Ростовской области, информируют РИА «Новости».

Напомним, что 21 октября в Ростовской области стало известно о ферме, на которой держали 18 рабов. Людей насильно удерживали за городом, отобрали документы, средства связи и заставляли ежедневно работать в поле. За выполнение «своих обязанностей» пленные получали лишь еду. При попытках сбежать рабов беспощадно избивали.

Дело пропавшей Анны Цомартовой из Ростова передали в центральный аппарат СК
Узнать подробнее

Как только к сотрудникам полиции поступила информация об инциденте, отряд спецслужб выехал на место происшествия. Позже пленных и землевладельцев опросили. На сегодняшний день расследование продолжается.

Ранее следователи выяснили, как частной клинике врачи изуродовали лицо жительнице Ростова-на-Дону.

Читайте также:
Следком возбудил уголовное дело из-за рабов на ферме в Ростовской областиРабочий погиб, сорвавшись с высоты во время смены на заводе РостсельмашСледком возбудил дело из-за конфликта с цыганами в школе в Ростовской области
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Полиция#Опрос#Следствие#Расследование#Ферма#Происшествия#Рабство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика