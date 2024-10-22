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Posted 22 октября, 07:34

Published 22 октября, 07:34

Modified 22 октября, 07:36

Updated 22 октября, 07:36

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону начнутся дожди

Проливные дожди и штормовой ветер накроют Ростов-на-Дону к выходным

22 октября 2024, 07:34
Фото: Unsplash
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону начнутся дожди

Дожди вновь накроют Ростов-на-Дону на этой неделе

На этой неделе погода порадует жителей Ростова-на-Дону ясными и теплыми деньками, однако ближе к выходным город вновь начнет заливать дождями, следует из прогноза синоптиков.

Во вторник, 22 октября, синоптики обещают небольшую облачность без прояснений. В течение дня температурный диапазон составит от +4 до +12 градусов. Ветер слабый, но северный до четырех метров в секунду.

В среду, 23 октября, ожидается ясный и теплый день. Максимально воздух прогреется до +15 градусов, ночью температура опустится до +9 градусов. Ветер усилится и сменит свое направление. Воздушные массы до восьми метров в секунду будут идти с запада.

Синоптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан в выходные
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Если в четверг, 24 октября, погода еще побалует ростовчан теплом, то начиная с пятницы синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. В город придут ливни, штормовые ветра и похолодание.

До этого метеорологи рассказали, что в Ростовскую область пришло бабье лето, поэтому в регион неожиданно вернутся +17 градусов тепла.

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