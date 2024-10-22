Проливные дожди и штормовой ветер накроют Ростов-на-Дону к выходным

Posted 22 октября, 07:34
Published 22 октября, 07:34
Modified 22 октября, 07:36
Updated 22 октября, 07:36
Во вторник, 22 октября, синоптики обещают небольшую облачность без прояснений. В течение дня температурный диапазон составит от +4 до +12 градусов. Ветер слабый, но северный до четырех метров в секунду.
В среду, 23 октября, ожидается ясный и теплый день. Максимально воздух прогреется до +15 градусов, ночью температура опустится до +9 градусов. Ветер усилится и сменит свое направление. Воздушные массы до восьми метров в секунду будут идти с запада.
Если в четверг, 24 октября, погода еще побалует ростовчан теплом, то начиная с пятницы синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. В город придут ливни, штормовые ветра и похолодание.
До этого метеорологи рассказали, что в Ростовскую область пришло бабье лето, поэтому в регион неожиданно вернутся +17 градусов тепла.