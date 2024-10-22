Риелтор сообщила, что будет с ценами на жилье после Нового года в Ростове

Posted 22 октября, 07:40
Published 22 октября, 07:40
Modified 22 октября, 07:42
Updated 22 октября, 07:42
Как раньше, очередь уже не стоит. Но квартиры в донской столице потихоньку покупают. По словам риелтора, прогнозировать, что дальше будет с ценами на жилье, и, тем более, после Нового года, практически невозможно.
«Скорее всего, цены продолжат демонстрировать рост», — отмечает Елена Загоренко.
Собеседница добавляет, что повышение стоимости жилья в новостройках наблюдается уже сегодня. Это заметили все, кто делает ремонт. Поэтому и застройщики не станут снижать цены на квартиры.
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