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Posted 22 октября, 07:40

Published 22 октября, 07:40

Modified 22 октября, 07:42

Updated 22 октября, 07:42

Риелтор спрогнозировала, как изменятся цены на жилье после Нового года в Ростове

Риелтор сообщила, что будет с ценами на жилье после Нового года в Ростове

22 октября 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney
Риелтор спрогнозировала, как изменятся цены на жилье после Нового года в Ростове

Риелтор Загоренко дала прогноз цен на жилье в Ростове после Нового года

Сюжет
Эксклюзив
Прогноз о том, как изменятся цены на жилье после Нового года, сделать сегодня невозможно. Однако понятно одно. Стоимость квартир вряд ли будет снижаться, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

Желающих приобрести квартиры в новостройках Ростова не становится меньше — жилье будет востребовано всегда. Однако, по объективным причинам, число реальных покупателей существенно упало.

Как раньше, очередь уже не стоит. Но квартиры в донской столице потихоньку покупают. По словам риелтора, прогнозировать, что дальше будет с ценами на жилье, и, тем более, после Нового года, практически невозможно.

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«Скорее всего, цены продолжат демонстрировать рост», — отмечает Елена Загоренко.

Собеседница добавляет, что повышение стоимости жилья в новостройках наблюдается уже сегодня. Это заметили все, кто делает ремонт. Поэтому и застройщики не станут снижать цены на квартиры.

Ранее RostovGazeta сообщала, к чему приведут запредельные ставки по ипотеке в Ростове.

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