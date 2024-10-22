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Posted 22 октября, 06:53

Published 22 октября, 06:53

Modified 22 октября, 06:55

Updated 22 октября, 06:55

Риелтор Загоренко рассказала, почему цена на новостройки продолжит расти в Ростове

Риелтор Загоренко рассказала, почему цена на новостройки продолжит расти в Ростове

22 октября 2024, 06:53
Фото: rostovgazeta.ru
Риелтор Загоренко рассказала, почему цена на новостройки продолжит расти в Ростове

Риелтор Загоренко объяснила, почему цены на новостройки в Ростове не снижаются

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Эксклюзив
Потребительская способность ростовчан — потенциальных покупателей квартир, падает. Однако цены на жилье в новостройках снижаться не будут, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

В условиях рынка, со снижением спроса, как правило, падает и цена. Но, несмотря на значительное снижение покупателей квартир, стоимость жилья в новостройках Ростова продолжит расти.

«Застройщики не станут снижать цены, поскольку дорожают стройматериалы», — уверена Елена Загоренко.
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Тем не менее по словам собеседницы, рынок новостроек в Ростове не встал. Он стоит «на стопе». Риелтор уточняет, что все идет своим чередом, люди по-прежнему покупают квартиры. Правда, чуть медленнее.

«Дело в том, что лимиты по семейной ипотеке вроде бы выделили, но подписания нет. Поэтому все находятся в ожидании», — объясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, где в Ростове можно купить самое доступное жилье.

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