Риелтор Загоренко рассказала, почему цена на новостройки продолжит расти в Ростове

Posted 22 октября, 06:53
Published 22 октября, 06:53
Modified 22 октября, 06:55
Updated 22 октября, 06:55
«Застройщики не станут снижать цены, поскольку дорожают стройматериалы», — уверена Елена Загоренко.
Тем не менее по словам собеседницы, рынок новостроек в Ростове не встал. Он стоит «на стопе». Риелтор уточняет, что все идет своим чередом, люди по-прежнему покупают квартиры. Правда, чуть медленнее.
«Дело в том, что лимиты по семейной ипотеке вроде бы выделили, но подписания нет. Поэтому все находятся в ожидании», — объясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, где в Ростове можно купить самое доступное жилье.