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Posted 22 октября, 11:54

Published 22 октября, 11:54

Modified 22 октября, 11:56

Updated 22 октября, 11:56

«С чего вы это взяли?»: замглавы Ростовской области не верит в матерящихся детей

«С чего вы это взяли?»: замглавы Ростовской области не верит в матерящихся детей

22 октября 2024, 11:54
Фото: rostovgazeta.ru
«С чего вы это взяли?»: замглавы Ростовской области не верит в матерящихся детей

Замгубернатора Ростовской области Артем Хохлов не поверил в матерящихся детей

Родители и учителя должны работать с детьми, чтобы отучать их от матерных ругательств, считает замгубернатора Ростовской области Артём Хохлов.

На пресс-конференции, посвящённой молодёжной политике, замгубернатора Хохлову рассказали о рейтинге городов-матерщинников. Его составили аналитики одного из агентств. Ростов-на-Дону в этом топе занял пятое место. Журналисты обратили внимание властей на то, что дети «на матерном языке разговаривают». Нецензурную ругань можно услышать во дворах школ и на детских площадках.

Ростов попал в пятерку городов-матерщинников
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Замгубернатора Артём Хохлов поспорил с аналитиками, определившими Ростов в топ городов-матерщинниковЗамгубернатора Артём Хохлов поспорил с аналитиками, определившими Ростов в топ городов-матерщинников
Замгубернатора Артём Хохлов поспорил с аналитиками, определившими Ростов в топ городов-матерщинников. Фото: rostovgazeta.ru

Замгубернатора Артём Хохлов поспорил с аналитиками, определившими Ростов в топ городов-матерщинников. Не верит он и в то, что дети повально ругаются матом в стенах школ.

«Откуда такая информация? Как это посчитано? […] С чего вы это взяли, что дети в школах матерятся?» — заявил замглавы региона.

По его мнению, оградить детей от мата может вовлечение их в общественные движения.

«Не думаю, что дети, которые там есть [в общественных движениях], матерятся. Но с детьми нужно работать», — говорит Артём Хохлов.

Он разъяснил, что воспитывать детей культурным нормам должны родители, учителя и наставники в секциях или объединениях.

«Нужно, чтобы они приходили к нам в молодёжный центр, меньше находились на улицах. Развивать инфраструктуру, где они будут проводить время, мы их там будем чему-то учить, наверное, они будут меньше материться. Хотя это всё ещё спорный момент, что Ростов на пятом месте [в рейтинге]», — заключил Хохлов.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области накажут родителей подростков, унизивших и оскорблявших матами учительницу на камеру.

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