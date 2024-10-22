«С чего вы это взяли?»: замглавы Ростовской области не верит в матерящихся детей

На пресс-конференции, посвящённой молодёжной политике, замгубернатора Хохлову рассказали о рейтинге городов-матерщинников. Его составили аналитики одного из агентств. Ростов-на-Дону в этом топе занял пятое место. Журналисты обратили внимание властей на то, что дети «на матерном языке разговаривают». Нецензурную ругань можно услышать во дворах школ и на детских площадках.