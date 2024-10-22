«С чего вы это взяли?»: замглавы Ростовской области не верит в матерящихся детей

Posted 22 октября, 11:54
Published 22 октября, 11:54
Modified 22 октября, 11:56
Updated 22 октября, 11:56
На пресс-конференции, посвящённой молодёжной политике, замгубернатора Хохлову рассказали о рейтинге городов-матерщинников. Его составили аналитики одного из агентств. Ростов-на-Дону в этом топе занял пятое место. Журналисты обратили внимание властей на то, что дети «на матерном языке разговаривают». Нецензурную ругань можно услышать во дворах школ и на детских площадках.
Замгубернатора Артём Хохлов поспорил с аналитиками, определившими Ростов в топ городов-матерщинников. Не верит он и в то, что дети повально ругаются матом в стенах школ.
«Откуда такая информация? Как это посчитано? […] С чего вы это взяли, что дети в школах матерятся?» — заявил замглавы региона.
По его мнению, оградить детей от мата может вовлечение их в общественные движения.
«Не думаю, что дети, которые там есть [в общественных движениях], матерятся. Но с детьми нужно работать», — говорит Артём Хохлов.
Он разъяснил, что воспитывать детей культурным нормам должны родители, учителя и наставники в секциях или объединениях.
«Нужно, чтобы они приходили к нам в молодёжный центр, меньше находились на улицах. Развивать инфраструктуру, где они будут проводить время, мы их там будем чему-то учить, наверное, они будут меньше материться. Хотя это всё ещё спорный момент, что Ростов на пятом месте [в рейтинге]», — заключил Хохлов.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области накажут родителей подростков, унизивших и оскорблявших матами учительницу на камеру.