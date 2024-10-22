С туристов в Ростове-на-Дону начнут взимать по 100 рублей за сутки

Всего на территории Ростова-на-Дону насчитывается 211 гостиниц и баз отдыха, подходящих под описание. В общей сложности они предлагают шесть тысяч номеров, способных разместить около 12 тысяч постояльцев. С 1 января 2025 года каждому из них придется платить налог в размере 1% от стоимости суточного проживания, но не более 100 рублей.