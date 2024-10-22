С туристов в Ростове-на-Дону начнут взимать по 100 рублей за сутки

Posted 22 октября, 12:43
Published 22 октября, 12:43
Modified 22 октября, 12:45
Updated 22 октября, 12:45
В рамках 27 заседания Гордумы Ростова-на-Дону был поднят вопрос об установлении туристического налога. Овчинников пояснил, что с 2025 года налоговый кодекс РФ разрешает городам самостоятельно вводить этот налог. При этом он будет взиматься с постояльцев отелей, зарегистрированных в реестре объектов классифицированного размещения.
Всего на территории Ростова-на-Дону насчитывается 211 гостиниц и баз отдыха, подходящих под описание. В общей сложности они предлагают шесть тысяч номеров, способных разместить около 12 тысяч постояльцев. С 1 января 2025 года каждому из них придется платить налог в размере 1% от стоимости суточного проживания, но не более 100 рублей.
За 2025 год в городской бюджет могут дополнительно поступить порядка 180 миллионов рублей без учета льготных категорий граждан.
Добавим, что с 2025 по 2029 год ставка может вырасти до 5%.
Ранее в Ростовской области решили создать туристическое «винное кольцо».