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Posted 22 октября, 12:43

Published 22 октября, 12:43

Modified 22 октября, 12:45

Updated 22 октября, 12:45

В Ростове-на-Дону утвердили введение туристического налога

С туристов в Ростове-на-Дону начнут взимать по 100 рублей за сутки

22 октября 2024, 12:43
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону утвердили введение туристического налога

В Ростове-на-Дону ввели туристический налог с 2025 года

С 1 января 2025 года постояльцы отелей и гостиниц Ростова-на-Дону будут обязаны оплачивать туристический налог, решение было принято на заседании городской Думы.

В рамках 27 заседания Гордумы Ростова-на-Дону был поднят вопрос об установлении туристического налога. Овчинников пояснил, что с 2025 года налоговый кодекс РФ разрешает городам самостоятельно вводить этот налог. При этом он будет взиматься с постояльцев отелей, зарегистрированных в реестре объектов классифицированного размещения.

Всего на территории Ростова-на-Дону насчитывается 211 гостиниц и баз отдыха, подходящих под описание. В общей сложности они предлагают шесть тысяч номеров, способных разместить около 12 тысяч постояльцев. С 1 января 2025 года каждому из них придется платить налог в размере 1% от стоимости суточного проживания, но не более 100 рублей.

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За 2025 год в городской бюджет могут дополнительно поступить порядка 180 миллионов рублей без учета льготных категорий граждан.

Добавим, что с 2025 по 2029 год ставка может вырасти до 5%.

Ранее в Ростовской области решили создать туристическое «винное кольцо».

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