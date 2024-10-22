Шестидневную рабочую неделю ввели в Ростовской области

Posted 22 октября, 13:47
Published 22 октября, 13:47
Modified 22 октября, 13:49
Updated 22 октября, 13:49
4 ноября в России отмечается День народного единства. Он выпадает на понедельник, и будет выходным. Чтобы восполнить рабочий день, трудиться предстоит в субботу, 2 ноября. Воскресенье, 3 ноября, будет выходным.
Эти правила касаются только тех граждан, кто работает по стандартному пятидневному графику. В остальных случаях формат работы в праздники определяется самими организациями.
Ранее RostovGazeta рассказала, куда уехать из Ростова-на-Дону на длинные выходные в ноябре и сколько это будет стоит.