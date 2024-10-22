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Posted 22 октября, 13:47

Published 22 октября, 13:47

Modified 22 октября, 13:49

Updated 22 октября, 13:49

Жителям Ростовской области предстоит работать в шестидневном формате

Шестидневную рабочую неделю ввели в Ростовской области

22 октября 2024, 13:47
Фото: 1MI
Жителям Ростовской области предстоит работать в шестидневном формате

Жителям Ростовской области предстоит работать в шестидневном формате

Предстоящая рабочая неделя будет шестидневной в Ростовской области и других регионах, следует из производственного календаря на этот год.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Он выпадает на понедельник, и будет выходным. Чтобы восполнить рабочий день, трудиться предстоит в субботу, 2 ноября. Воскресенье, 3 ноября, будет выходным.

Эти правила касаются только тех граждан, кто работает по стандартному пятидневному графику. В остальных случаях формат работы в праздники определяется самими организациями.

Стало известно, кому в Ростовской области работодатели готовы платить больше 100 тыс
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Ранее RostovGazeta рассказала, куда уехать из Ростова-на-Дону на длинные выходные в ноябре и сколько это будет стоит.

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