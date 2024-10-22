Соцсети школьников в Ростовской области проверяют на употребление наркотиков

Система мониторинга по специальным критериям выявляет страницы людей с признаками деструктивного поведения. Затем эти данные изучают операторы. Если они подтверждают, что ребёнок склонен к суициду или употреблению наркотиков, информацию передают в Минобразования Ростовской области. Ведомство обязано в течение суток её обработать и предпринять меры. Если потенциальную угрозу обнаружили в поведении совершеннолетнего, то дело переходит в руки правоохранительных органов.