Соцсети школьников в Ростовской области проверяют на употребление наркотиков

Posted 22 октября 2024, 10:56
Published 22 октября 2024, 10:56
Modified 22 октября 2024, 10:58
Updated 22 октября 2024, 10:58
На пресс-конференции, посвящённой молодёжной политике, затронули борьбу с наркоманией. Замгубернатора Ростовской области Артём Хохлов отметил, что ситуацию с наркотиками усложняет информатизация. Правоохранительным органам труднее отследить каналы поставки и продажи наркотиков.
Власти нацелены на профилактику наркомании. Здоровый образ жизни пропагандируют на молодёжных форумах, в образовательных учреждениях и особенно в беседах с трудными подростками.
Также в Ростовской области работает система мониторинга, которая изучает профили молодёжи в социальных сетях. Она выявляет на страницах в соцсетях признаки употребления наркотиков и суицидального поведения.
«В первую очередь мы проверили всех подписчиков группы „Дон Молодой“, на тот момент там было больше 35 тысяч человек. Далее мы проверили все социальные группы „ВКонтакте“ муниципальных образований. Там тоже большое количество людей. Сейчас проверяем группы вузовских сообществ», — пояснил председатель комитета по молодёжной политике Ростовской области Александр Никиточкин.
Система мониторинга по специальным критериям выявляет страницы людей с признаками деструктивного поведения. Затем эти данные изучают операторы. Если они подтверждают, что ребёнок склонен к суициду или употреблению наркотиков, информацию передают в Минобразования Ростовской области. Ведомство обязано в течение суток её обработать и предпринять меры. Если потенциальную угрозу обнаружили в поведении совершеннолетнего, то дело переходит в руки правоохранительных органов.
Ранее главный нарколог Ростовской области Елена Малышко рассказала RostovGazeta, где в регионе больше всего зависимых.