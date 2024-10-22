Спасатели достали водителя из покореженной машины после ДТП с фурой на М-4 «Дон»

Posted 22 октября, 11:46
Published 22 октября, 11:46
Modified 22 октября, 11:48
Updated 22 октября, 11:48
ДТП произошло вечером 21 октября на трассе М-4 «Дон» недалеко от станицы Казанской в Ростовской области. 49-летний водитель автомобиля LADA Granta подъехал слишком близко к фуре MAN и допустил столкновение с ней.
По информации департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона, удар был настолько сильным, что переднюю часть легкового автомобиля полностью смяло. Груда металла придавить водителя, поэтому она не смогла самостоятельно выбраться. Спасатели при помощи гидравлического инструмента высвободили женщину.
Добавим, что позже пострадавшую забрали в больницу. Сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего.
Ранее певица из Дагестана оказалась в реанимации после ДТП в Ростовской области.