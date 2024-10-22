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Posted 22 октября, 11:46

Published 22 октября, 11:46

Modified 22 октября, 11:48

Updated 22 октября, 11:48

Спасатели достали водителя из смятой машины после ДТП с фурой на М-4 «Дон»

Спасатели достали водителя из покореженной машины после ДТП с фурой на М-4 «Дон»

22 октября 2024, 11:46
Фото: 43.mchs.gov.ru. иллюстрация
Спасатели достали водителя из смятой машины после ДТП с фурой на М-4 «Дон»
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. Спасателям пришлось доставать водителя из покорёженной машины, информирует региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вечером 21 октября на трассе М-4 «Дон» недалеко от станицы Казанской в Ростовской области. 49-летний водитель автомобиля LADA Granta подъехал слишком близко к фуре MAN и допустил столкновение с ней.

По информации департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона, удар был настолько сильным, что переднюю часть легкового автомобиля полностью смяло. Груда металла придавить водителя, поэтому она не смогла самостоятельно выбраться. Спасатели при помощи гидравлического инструмента высвободили женщину.

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Спасатели достали водителя из смятой машины после ДТП с фурой на М-4 «Дон»Спасатели достали водителя из смятой машины после ДТП с фурой на М-4 «Дон»
Спасатели достали водителя из смятой машины после ДТП с фурой на М-4 «Дон». Фото: ДПЧС по РО

Добавим, что позже пострадавшую забрали в больницу. Сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего.

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