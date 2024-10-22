Стало известно, сколько продлится бабье лето в Ростовской области

По словам Иошпы, в северных частях области ожидаются заморозки, но не только в почве, но уже и в воздухе. В других частях региона пройдут дожди. Такие погодные изменения объясняются циркуляцией атмосферы. Если воздух идет с юго-запада, то на территории Ростовской области наступает потепление, а если — с севера, то температура, соответственно, понижается.