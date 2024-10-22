Стало известно, сколько продлится бабье лето в Ростовской области

Posted 22 октября, 07:37
Published 22 октября, 07:37
Modified 22 октября, 07:39
Updated 22 октября, 07:39
В беседе с изданием «Комсомольская правда-Ростов» метеоролог отметил, что жителям Ростовской области не стоит ожидать затяжного бабьего лета. Теплые и солнечные дни продержатся в регионе всего пару дней. Уже в конце текущей неделе погода резко испортится.
По словам Иошпы, в северных частях области ожидаются заморозки, но не только в почве, но уже и в воздухе. В других частях региона пройдут дожди. Такие погодные изменения объясняются циркуляцией атмосферы. Если воздух идет с юго-запада, то на территории Ростовской области наступает потепление, а если — с севера, то температура, соответственно, понижается.
До этого прогноз погоды показал, что в Ростовской области, в том числе и в Ростове-на-Дону воздух прогреется до +17 градусов.