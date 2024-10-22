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Posted 22 октября, 07:37

Published 22 октября, 07:37

Modified 22 октября, 07:39

Updated 22 октября, 07:39

Климатолог Иошпа прогнозирует сильные похолодания и осадки в Ростовской области

Стало известно, сколько продлится бабье лето в Ростовской области

22 октября 2024, 07:37
Фото: Unsplash
Климатолог Иошпа прогнозирует сильные похолодания и осадки в Ростовской области

Климатолог Иошпа прогнозирует сильные похолодания и осадки в Ростовской области

На этой неделе в Ростовской области ожидается потепление, однако лишь кратковременное. После чего в регион вернутся осадки и постоянные холода. Об этом рассказал климатолог Александр Иошпа.

В беседе с изданием «Комсомольская правда-Ростов» метеоролог отметил, что жителям Ростовской области не стоит ожидать затяжного бабьего лета. Теплые и солнечные дни продержатся в регионе всего пару дней. Уже в конце текущей неделе погода резко испортится.

По словам Иошпы, в северных частях области ожидаются заморозки, но не только в почве, но уже и в воздухе. В других частях региона пройдут дожди. Такие погодные изменения объясняются циркуляцией атмосферы. Если воздух идет с юго-запада, то на территории Ростовской области наступает потепление, а если — с севера, то температура, соответственно, понижается.

Температура воздуха упадет до -2 градусов в Ростовской области
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До этого прогноз погоды показал, что в Ростовской области, в том числе и в Ростове-на-Дону воздух прогреется до +17 градусов.

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