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Posted 22 октября, 15:50

Published 22 октября, 15:50

Modified 22 октября, 15:51

Updated 22 октября, 15:51

Тренер Валерий Карпин раскритиковал уровень российского футбола

«Уже 20 лет идём не туда»: тренер ФК «Ростов» Карпин обрисовал будущее футбола России

22 октября 2024, 15:50
Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»
Тренер Валерий Карпин раскритиковал уровень российского футбола

Тренер ФК «Ростов» Карпин заявил, что футбол в России «уже 20 лет идёт не туда»

Тренер Валерий Карпин раскритиковал уровень российского футбола, свои суждения он высказал в интервью футболисту Фёдору Смолову.

С 2022 года сборная России по футболу и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. Спортивные медиа давно обсуждают, сколько времени потребуется отечественному футболу для возвращения на уровень еврокубков после снятия санкций.

Главный тренер сборной России и ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что проблемы футбола в стране связаны далеко не с отстранением.

«Дело не в том, что когда нас вернут, тогда все поменяется. Нет. Мы же там были. Эти наглядные примеры были в 20-м году, и в 21-м году были. Мы же не последние три года идём в ту сторону — не туда. Мы уже лет 20 идём не туда», — говорит Карпин.

Тренер заключил, что решить проблему можно только в отдельно взятом футбольном клубе.

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Ранее Валерий Карпин объяснил свое недовольное лицо после ничьей «Ростова» с «Пари НН».

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