«Уже 20 лет идём не туда»: тренер ФК «Ростов» Карпин обрисовал будущее футбола России

Posted 22 октября, 15:50
Published 22 октября, 15:50
Modified 22 октября, 15:51
Updated 22 октября, 15:51
С 2022 года сборная России по футболу и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. Спортивные медиа давно обсуждают, сколько времени потребуется отечественному футболу для возвращения на уровень еврокубков после снятия санкций.
Главный тренер сборной России и ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что проблемы футбола в стране связаны далеко не с отстранением.
«Дело не в том, что когда нас вернут, тогда все поменяется. Нет. Мы же там были. Эти наглядные примеры были в 20-м году, и в 21-м году были. Мы же не последние три года идём в ту сторону — не туда. Мы уже лет 20 идём не туда», — говорит Карпин.
Тренер заключил, что решить проблему можно только в отдельно взятом футбольном клубе.