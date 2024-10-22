«Уже 20 лет идём не туда»: тренер ФК «Ростов» Карпин обрисовал будущее футбола России

«Дело не в том, что когда нас вернут, тогда все поменяется. Нет. Мы же там были. Эти наглядные примеры были в 20-м году, и в 21-м году были. Мы же не последние три года идём в ту сторону — не туда. Мы уже лет 20 идём не туда», — говорит Карпин.