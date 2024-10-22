В 2025 году Ростовская область сможет принять только 70 мигрантов

Posted 22 октября, 04:33
Published 22 октября, 04:33
Modified 22 октября, 04:33
Updated 22 октября, 04:33
Согласно документу от 14 октября, в следующем году будет доступно 5,5 тысячи разрешений на временное проживание в России иностранцам и лицам без гражданства. В крайнем случае могут стать доступными еще 1,7 тысячи резервных разрешений.
На территории Южного федерального округа смогут легально проживать 410 мигрантов. Большинство из них (100 человек) — в Краснодарском крае. На втором месте — Ростовская область (70 человек), а третье делят Астраханская область и Республика Крым (50 человек). По 40 распоряжений будут доступны в Калмыкии и Волгоградской области, по 30 — в Адыгее и городе Севастополе.
Все остальные иностранцы или люди без гражданства должны иметь либо постоянное место проживания в РФ, либо другие законные обоснования для нахождения на территории России.
Ранее RostovGazeta сообщала о результатах облавы полицейских на стройку коттеджного поселка под Ростовом. Правоохранители выявили ряд нарушений, в том числе — незаконно работающих мигрантов.