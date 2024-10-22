В 2025 году Ростовская область сможет принять только 70 мигрантов

На территории Южного федерального округа смогут легально проживать 410 мигрантов. Большинство из них (100 человек) — в Краснодарском крае. На втором месте — Ростовская область (70 человек), а третье делят Астраханская область и Республика Крым (50 человек). По 40 распоряжений будут доступны в Калмыкии и Волгоградской области, по 30 — в Адыгее и городе Севастополе.