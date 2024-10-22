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Posted 22 октября, 04:33

Published 22 октября, 04:33

Modified 22 октября, 04:33

Updated 22 октября, 04:33

Только 70 мигрантов смогут легально жить в Ростовской области в 2025 году

В 2025 году Ростовская область сможет принять только 70 мигрантов

22 октября 2024, 04:33
Фото: Изображение Midjourney
Только 70 мигрантов смогут легально жить в Ростовской области в 2025 году
Меньше сотни мигрантов получат разрешение на временное проживание в Ростовской области в 2025 году. Соответствующее распоряжение о квоте опубликовано на сайте правительства РФ.

Согласно документу от 14 октября, в следующем году будет доступно 5,5 тысячи разрешений на временное проживание в России иностранцам и лицам без гражданства. В крайнем случае могут стать доступными еще 1,7 тысячи резервных разрешений.

На территории Южного федерального округа смогут легально проживать 410 мигрантов. Большинство из них (100 человек) — в Краснодарском крае. На втором месте — Ростовская область (70 человек), а третье делят Астраханская область и Республика Крым (50 человек). По 40 распоряжений будут доступны в Калмыкии и Волгоградской области, по 30 — в Адыгее и городе Севастополе.

Силовики нагрянули на стройку коттеджного поселка под Ростовом с облавой
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Все остальные иностранцы или люди без гражданства должны иметь либо постоянное место проживания в РФ, либо другие законные обоснования для нахождения на территории России.

Ранее RostovGazeta сообщала о результатах облавы полицейских на стройку коттеджного поселка под Ростовом. Правоохранители выявили ряд нарушений, в том числе — незаконно работающих мигрантов.

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