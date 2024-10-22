В новом парке на месте Старого аэропорта появились первые деревья

Posted 22 октября, 12:25
Published 22 октября, 12:25
Modified 22 октября, 12:27
Updated 22 октября, 12:27
В преддверии осеннего Дня древонасаждений сюда приехал первый заместитель главы региона Александр Скрябин, советник губернатора Виктор Гончаров и генеральный директор АО «Региональная корпорация развития» Михаил Тихонов. Присоединились к высадке деревьев и представители ГК «ЮгСтройИнвест».
Согласно проекту парковая зона займет свыше 12 гектар территории «Нового Ростова». На первой парковой линии расположен квартал на пр. Шолохова «Сияние», в шаговой доступности к парку — умный квартал «smartpolét», в котором сданы уже три дома, а четвертый будет построен уже этой осенью. Парк понравится любителям долгих прогулок на свежем воздухе любого возраста. Аллеи с всесезонным дизайнерским ландшафтом, арт-объекты, эффектная подсветка, современные и стильные зоны для отдыха досуга сделают парк яркой точкой притяжения для взрослых и детей в окружении природы.
Микрорайоны в «Новом Ростове» с собственной насыщенной инфраструктурой будут окружены новыми городскими объектами, здесь появятся правительственно-деловой квартал, поликлиники для взрослых и детей, спортивные комплексы, концертные и выставочные залы. Также построят храмы и торговый центр.
Высадка деревьев 18 октября стала подтверждением, что данный проект будет реализован. На аллеях уже зашелестели листвой липы, клены, сосны, яблони, березы и черемуха. А до конца осени в парке высадят 465 саженцев.
В День древонасаждений новые саженцы появились не только в «Новом Ростове», но и на территории других объектов, где ведется комплексная работа по развитию территорий. Одним из них стал квартал у реки «Левобережье», рядом с детским садом «Причал №23». Здесь сотрудники ГК «ЮгСтройИнвест» совместно с жителями также посадили 50 деревьев, среди которых были платаны, клены, березы и вечнозеленые туи. К мероприятию присоединились и первые воспитанники детского сада, их родители и воспитатели. Посетила мероприятие и глава администрации Кировского района Наталия Симаченко.
Донскую традицию Дня древонасаждения ГК «ЮгСтройИнвест» по инициативе генерального директора Юрия Иванова поддержала уже 7 год подряд.
Реализуя микрорайоны на левом берегу, застройщик регулярно проводит компенсационные высадки, которые после трехлетнего ухода за деревьями и полной приживаемости будут переданы городским властям. А это 16 000 деревьев, 12 000 из которых уже высажены.