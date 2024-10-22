В новом парке на месте Старого аэропорта появились первые деревья

В День древонасаждений новые саженцы появились не только в «Новом Ростове», но и на территории других объектов, где ведется комплексная работа по развитию территорий. Одним из них стал квартал у реки «Левобережье», рядом с детским садом «Причал №23». Здесь сотрудники ГК «ЮгСтройИнвест» совместно с жителями также посадили 50 деревьев, среди которых были платаны, клены, березы и вечнозеленые туи. К мероприятию присоединились и первые воспитанники детского сада, их родители и воспитатели. Посетила мероприятие и глава администрации Кировского района Наталия Симаченко.