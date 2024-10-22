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Posted 22 октября, 15:16

Published 22 октября, 15:16

Modified 22 октября, 15:18

Updated 22 октября, 15:18

Эксперт заявил о критической ситуации с местами на кладбище под Ростовом

В Ростове-на-Дону могут снова начать хоронить умерших на Северном кладбище

22 октября 2024, 15:16
Фото: Иллюстрация. 1MI
Эксперт заявил о критической ситуации с местами на кладбище под Ростовом
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Эксклюзив
Ситуация с оставшимися местами на кладбище «Ростовское» в Мясниковском районе действительно критическая. Никто не ожидал, что места закончатся так быстро, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из ритуальных компаний Ростова.

По словам собеседника, кладбище «Ростовское» было рассчитано примерно лет эдак на восемь работы. Но сегодня оно заполнено на 98%.

«Нас сильно подкосил коронавирус. Естественно, таких объемов захоронения, какие были в ковид, никто не ожидал. Думаю, из-за этого так и получилось», — отмечает руководитель ритуальной компании.

По инсайдерской информации, продолжать хоронить будут якобы на Северном кладбище в Ростове, которое официально не закрыли. Для подготовки новых кварталов, скорее всего, будут убирать посадки с деревьями.

Негде хоронить: последнее действующее кладбище Ростова заполнено на 98%
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Выяснить, так ли это на самом деле, на момент публикации материала не удалось. В администрации Северного кладбища никто не ответил на звонок корреспондента RostovGazeta.

В «Службе городских кладбищ» не захотели отвечать на вопросы по телефону, предложив направить официальный запрос.

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове собирались выделить почти 40 гектаров на вторую очередь нового кладбища.

В Ростове выделили почти 40 гектаров на вторую очередь нового кладбища
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