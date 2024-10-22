В Ростове-на-Дону могут снова начать хоронить умерших на Северном кладбище

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Ситуация с оставшимися местами на кладбище «Ростовское» в Мясниковском районе действительно критическая. Никто не ожидал, что места закончатся так быстро, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из ритуальных компаний Ростова.