В Ростове-на-Дону могут снова начать хоронить умерших на Северном кладбище

Posted 22 октября, 15:16
Published 22 октября, 15:16
Modified 22 октября, 15:18
Updated 22 октября, 15:18
По словам собеседника, кладбище «Ростовское» было рассчитано примерно лет эдак на восемь работы. Но сегодня оно заполнено на 98%.
«Нас сильно подкосил коронавирус. Естественно, таких объемов захоронения, какие были в ковид, никто не ожидал. Думаю, из-за этого так и получилось», — отмечает руководитель ритуальной компании.
По инсайдерской информации, продолжать хоронить будут якобы на Северном кладбище в Ростове, которое официально не закрыли. Для подготовки новых кварталов, скорее всего, будут убирать посадки с деревьями.
Выяснить, так ли это на самом деле, на момент публикации материала не удалось. В администрации Северного кладбища никто не ответил на звонок корреспондента RostovGazeta.
В «Службе городских кладбищ» не захотели отвечать на вопросы по телефону, предложив направить официальный запрос.
Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове собирались выделить почти 40 гектаров на вторую очередь нового кладбища.