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Posted 22 октября, 13:05

Published 22 октября, 13:05

Modified 22 октября, 13:07

Updated 22 октября, 13:07

В Ростове-на-Дону террориста осудили за подрывы локомотивов

В Ростове-на-Дону террориста осудили за подрывы локомотивов

22 октября 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону террориста осудили за подрывы локомотивов
Гражданина Украины осудили в Ростове по террористическим статьям, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Южный окружной военный суд рассмотрел дело украинца Максима Воробьёва. Его судили по статьям об участии в террористическом сообществе, организации теракта, хранении взрывчатки и взрывных устройств.

В 2023 году Воробьёв примкнул к террористам и выразил готовность устраивать теракты в Запорожской области. Мужчина уговорил своего знакомого также сотрудничать с террористами.

Вместе с приятелем Воробьёв нашёл в тайнике самодельные взрывные устройства и их компоненты. С их помощью с апреля по июнь 2023 года он подорвал три локомотива на территории Мелитопольского локомотивного депо. Затем его задержали силовики.

Подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге его приговорили к 16 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.

Дело его знакомого находится в отдельном производстве.

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Ранее сообщалось, что в Ростове рассмотрят дело командира ВСУ, приказавшего сбить самолёт над Кубанью.

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