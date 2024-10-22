В Ростове-на-Дону террориста осудили за подрывы локомотивов

Posted 22 октября, 13:05
Published 22 октября, 13:05
Modified 22 октября, 13:07
Updated 22 октября, 13:07
Южный окружной военный суд рассмотрел дело украинца Максима Воробьёва. Его судили по статьям об участии в террористическом сообществе, организации теракта, хранении взрывчатки и взрывных устройств.
В 2023 году Воробьёв примкнул к террористам и выразил готовность устраивать теракты в Запорожской области. Мужчина уговорил своего знакомого также сотрудничать с террористами.
Вместе с приятелем Воробьёв нашёл в тайнике самодельные взрывные устройства и их компоненты. С их помощью с апреля по июнь 2023 года он подорвал три локомотива на территории Мелитопольского локомотивного депо. Затем его задержали силовики.
Подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге его приговорили к 16 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.
Дело его знакомого находится в отдельном производстве.
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