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Posted 22 октября 2024, 09:07

Published 22 октября 2024, 09:07

Modified 22 октября 2024, 09:09

Updated 22 октября 2024, 09:09

В Ростове-на-Дону зафиксировали рекордный рост ставок аренды жилья

В Ростове-на-Дону зафиксировали рекордное подорожание жилья в аренду

22 октября 2024, 09:07
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону зафиксировали рекордный рост ставок аренды жилья
За один год стоимость аренды квартир в Ростове-на-Дону подскочила на 39–41%, информируют «Известия».

Согласно исследованиям сервисов по аренде и продаже недвижимости, Ростов-на-Дону стал одним из городов России, в которых стоимость средней арендной ставки жилья подскочила на 40–58%.

Так, по сведениям аналитика компании «Этажи» Александра Иванова Ростов занял пятое место среди городов-миллионников по росту стоимости аренды квартир. Здесь прирост составил сразу 39%. А вот по расчетам сервиса «Яндекс Аренда», ставка долгосрочной аренды жилья в Ростове-на-Дону увеличилась на 41,1%.

Средняя стоимость аренды квартиры в Ростове перевалила за 30 тысяч в месяц
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Добавим, что эксперты прогнозируют постепенное падение спроса на фоне завершения традиционного сезонного ажиотажа. После него ставки могут снизиться на 5–7% до конца года.

До этого стало известно, что не сумевшие продать квартиры жители Ростова массово сдают их в аренду.

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