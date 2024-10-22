В Ростове-на-Дону зафиксировали рекордное подорожание жилья в аренду

Posted 22 октября, 09:07
Published 22 октября, 09:07
Modified 22 октября, 09:09
Updated 22 октября, 09:09
Согласно исследованиям сервисов по аренде и продаже недвижимости, Ростов-на-Дону стал одним из городов России, в которых стоимость средней арендной ставки жилья подскочила на 40–58%.
Так, по сведениям аналитика компании «Этажи» Александра Иванова Ростов занял пятое место среди городов-миллионников по росту стоимости аренды квартир. Здесь прирост составил сразу 39%. А вот по расчетам сервиса «Яндекс Аренда», ставка долгосрочной аренды жилья в Ростове-на-Дону увеличилась на 41,1%.
Добавим, что эксперты прогнозируют постепенное падение спроса на фоне завершения традиционного сезонного ажиотажа. После него ставки могут снизиться на 5–7% до конца года.
До этого стало известно, что не сумевшие продать квартиры жители Ростова массово сдают их в аренду.