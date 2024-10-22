В Ростове-на-Дону зафиксировали рекордное подорожание жилья в аренду

Так, по сведениям аналитика компании «Этажи» Александра Иванова Ростов занял пятое место среди городов-миллионников по росту стоимости аренды квартир. Здесь прирост составил сразу 39%. А вот по расчетам сервиса «Яндекс Аренда», ставка долгосрочной аренды жилья в Ростове-на-Дону увеличилась на 41,1%.