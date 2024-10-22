В Ростове сорвали сроки строительства новых трамвайных путей

Posted 22 октября, 12:38
Published 22 октября, 12:38
Modified 22 октября, 12:40
Updated 22 октября, 12:40
Проект строительства путей от улицы Малиновского до площади Мичурина (подэтап 1.1.2.) не отправили на проверку в Госэкспертизу в положенный срок. Сложности связаны с возросшими затратами. Теперь на реализацию нужно потратить 4,78 миллиарда рублей вместо изначальных 2,2 миллиарда.
Власти объясняют, что проектировщик путей при расчёте стоимости проекта не предусмотрел расширение дорог, где пройдут пути, переустройство инженерных сетей и многое другое. Только теперь эти траты включили в проект.
В отчёте правительства региона указано, что в 2024 году по всей видимости не успеют освоить чуть больше 10 миллиардов рублей, выделенных на проект. Деньги перенесут на следующий год.
Тем временем жители города жалуются, что пробки сковывают Западный жилой массив в Ростове из-за строительства скоростного трамвая.