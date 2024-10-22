В Ростове ввели налог для туристов, а жители региона массово отказались от алкоголя

Налог будут взимать с постояльцев отелей, зарегистрированных в реестре объектов классифицированного размещения. Всего на территории Ростова-на-Дону насчитывается 211 гостиниц и баз отдыха, подходящих под это описание. С 1 января 2025 года каждому из объектов размещения придётся платить налог в размере 1% от стоимости суточного проживания, но при этом не более 100 рублей.