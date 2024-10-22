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Posted 22 октября, 14:34

Published 22 октября, 14:34

Modified 22 октября, 14:36

Updated 22 октября, 14:36

С туристов в Ростове будут брать налоги, а соцсети студентов проверят на наркотики

В Ростове ввели налог для туристов, а жители региона массово отказались от алкоголя

22 октября 2024, 14:34
Фото: rostovgazeta.ru
С туристов в Ростове будут брать налоги, а соцсети студентов проверят на наркотики
В Ростове-на-Дону решили ввести туристический налог, тем временем власти рассказали, как борются с наркоманией среди молодёжи, а Ростовскую область внесли в список самых непьющих регионов России.

Новый налог

На сегодняшнем заседании гордумы Ростова было принято решение установить с 1 января 2025 года туристический налог в городе. Такое право местные власти получили благодаря изменения в налоговый кодекс.

Налог будут взимать с постояльцев отелей, зарегистрированных в реестре объектов классифицированного размещения. Всего на территории Ростова-на-Дону насчитывается 211 гостиниц и баз отдыха, подходящих под это описание. С 1 января 2025 года каждому из объектов размещения придётся платить налог в размере 1% от стоимости суточного проживания, но при этом не более 100 рублей.

Чиновники надеются, что благодаря налогу в 2025 году в городской бюджет дополнительно поступят порядка 180 миллионов рублей.

Против введения туристического налога в Ростове активно выступали игроки отрасли и союз отельеров, но их мнение власти учитывать не стали. Они предупреждали о повышении стоимости отдыха в городе из-за нового налога.

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Проверка профилей на наркотики

На пресс-конференции, посвящённой молодёжной политике в Ростовской области, затронули борьбу с наркоманией. Замгубернатора региона Артём Хохлов отметил, что ситуацию с наркотиками усложняет информатизация. Отследить каналы поставки и продажи наркотиков — непростая задача.

Власти делают упор на профилактику наркомании. Здоровый образ жизни пропагандируют на молодёжных форумах, в образовательных учреждениях и особенно в беседах с трудными подростками.

Проверка профилей на наркотикиПроверка профилей на наркотики
Проверка профилей на наркотики. Фото: rostovgazeta.ru

Также в Ростовской области работает система мониторинга, которая изучает профили молодёжи в социальных сетях. Она выявляет на страничках школьников и студентов признаки употребления наркотиков и суицидального поведения. Изучить таким образом уже успели подписчиков группы «Дон Молодой» и сообществ муниципальных образований региона. Теперь анализируют участников вузовских пабликов.

Система мониторинга по определённым критериям выявляет страницы людей с признаками деструктивного поведения. Затем эти данные проверяют операторы. Если они подтверждают, что ребёнок склонен к суициду или употреблению наркотиков, информацию передают в Минобразования Ростовской области. Ведомство в течение суток должно её обработать и предпринять меры. Если потенциальную угрозу обнаружили в поведении совершеннолетнего, то подключают правоохранительные органы.

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Непьющий регион

В правительстве Ростовской области сообщили, что регион вошёл в топ самых непьющих в России. Рейтинг составил Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России на основе данных за первый и второй кварталы 2024 года.

Ростовская область заняла 12 место в списке по самым низким показателям употребления алкоголя. В среднем на человека в регионе приходится 2,61 литра этанола.

В областном наркодиспансере отметили, что отчасти такому результату способствовала программа помощи больным алкоголизмом. Врачи используют препараты, способствующие трезвости у пациентов. Благодаря ним, 10% пациентов находятся в ремиссии больше двух лет.

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