Власти Ростова анонсировали снос обрушившегося дома на Нариманова

Напомним, что здание так и не дождалось сноса и частично обрушилось само. Инцидент произошел в конце января 2024 года. Людей срочно эвакуировали, жильцы были вынуждены бросить свои вещи и без верхней одежды дожидаться несколько часов помощи на улице в мороз. Несколько раз люди решались на штурм здания, чтобы забрать свои вещи. После чего дом обнесли забором.