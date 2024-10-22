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Posted 22 октября, 09:39

Published 22 октября, 09:39

Modified 22 октября, 09:41

Updated 22 октября, 09:41

Разрушенный дом на Нариманова в Ростове-на-Дону планируют снести в 2025 году

Власти Ростова анонсировали снос обрушившегося дома на Нариманова

22 октября 2024, 09:39
Фото: rostovgazeta.ru
Разрушенный дом на Нариманова в Ростове-на-Дону планируют снести в 2025 году

Разрушенный дом на Нариманова в Ростове-на-Дону планируют снести в 2025 году

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Обрушение дома на Нариманова в Ростове-на-Дону
Власти Ростова-на-Дону сообщили, что обрушенное здание на улице Нариманова вошло в список домов, подлежащих сносу в 2025 году.

В 2025 году в Ростове-на-Дону планируют снести минимум 11 аварийных домов, в том числе здание, расположенное по адресу улица Нариманова 72/3. Об этом представители городских властей сообщили изданию «Комсомольская правда — Ростов».

Общежитие было признано подлежащим сносу еще в августе 2023 года. Соответствующее постановление было подписано главой горадминистрации Алексеем Логвиненко. После ликвидации здания на муниципальные нужны города перейдет более 1,1 тысячи квадратных метров земельного участка. Однако снос состоится только в том случае, если из бюджета будут выделены средства на выполнение работ.

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Напомним, что здание так и не дождалось сноса и частично обрушилось само. Инцидент произошел в конце января 2024 года. Людей срочно эвакуировали, жильцы были вынуждены бросить свои вещи и без верхней одежды дожидаться несколько часов помощи на улице в мороз. Несколько раз люди решались на штурм здания, чтобы забрать свои вещи. После чего дом обнесли забором.

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