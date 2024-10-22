Власти Ростова анонсировали снос обрушившегося дома на Нариманова

Posted 22 октября, 09:39
Published 22 октября, 09:39
Modified 22 октября, 09:41
Updated 22 октября, 09:41
В 2025 году в Ростове-на-Дону планируют снести минимум 11 аварийных домов, в том числе здание, расположенное по адресу улица Нариманова 72/3. Об этом представители городских властей сообщили изданию «Комсомольская правда — Ростов».
Общежитие было признано подлежащим сносу еще в августе 2023 года. Соответствующее постановление было подписано главой горадминистрации Алексеем Логвиненко. После ликвидации здания на муниципальные нужны города перейдет более 1,1 тысячи квадратных метров земельного участка. Однако снос состоится только в том случае, если из бюджета будут выделены средства на выполнение работ.
Напомним, что здание так и не дождалось сноса и частично обрушилось само. Инцидент произошел в конце января 2024 года. Людей срочно эвакуировали, жильцы были вынуждены бросить свои вещи и без верхней одежды дожидаться несколько часов помощи на улице в мороз. Несколько раз люди решались на штурм здания, чтобы забрать свои вещи. После чего дом обнесли забором.