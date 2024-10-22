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Posted 22 октября, 16:54

Published 22 октября, 16:54

Modified 22 октября, 16:54

Updated 22 октября, 16:54

Власти Ростова требуют от «Водоканала» объяснить, куда исчезли деньги горожан

Власти Ростова требуют от «Водоканала» объяснить, куда исчезли деньги горожан

22 октября 2024, 16:54
Фото: 1MI
Власти Ростова требуют от «Водоканала» объяснить, куда исчезли деньги горожан
Депутаты гордумы поручили администрации города разобраться с тем, как «Ростовводоканал» распоряжается деньгами населения, этот вопрос подняли на очередном заседании городского парламента.

У «Водоканала» есть инвестиционная программа, направленная на улучшение качества поставляемой ростовчанам воды. Деньги на неё берутся с тарифов, которые ежемесячно оплачивают жители города.

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У депутатов возникли вопросы к реализации программы. Они напомнили, что «Ростовводоканал» обязывался построить блок стабилизации и умягчения воды на Александровских очистных сооружениях. Также инвестпрограмма предполагала возведение блока доочистки сточных вод с технологией удаления фосфора.

«Я так понимаю, что это как раз то мероприятие, за которое „Ростовводоканал“ получает штрафы от Росприроднадзора, исчисляемые в сотнях миллионах рублей», — заявил председатель постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству Дмитрий Олейников.

Он подсчитал, что общая стоимость работ составляет 1,1 миллиарда рублей. То есть ежемесячно на счетах «Ростовводоканала» должны оставаться и направляться на строительство объектов по 18 рублей с кубометра потреблённой воды. Но в самой организации Олейникову сообщили, что «эти мероприятия по водоснабжению неэффективны». Но деньги за них всё равно включены в тарифы, которые оплачивают ростовчане.

«Что же с деньгами, полученными от населения, где они находятся?» — задался вопросом депутат.

Также в гордуме не понимают, на что «Ростовводоканал» потратил деньги, направленные на рост пропускной способности сетей с оплаты за технологическое присоединение. Конкретных данных организация не предоставила.

Теперь с этим будут разбираться власти Ростова-на-Дону и прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Ростове завершили строительство коллектора №62.

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