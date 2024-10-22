Власти Ростова требуют от «Водоканала» объяснить, куда исчезли деньги горожан

Он подсчитал, что общая стоимость работ составляет 1,1 миллиарда рублей. То есть ежемесячно на счетах «Ростовводоканала» должны оставаться и направляться на строительство объектов по 18 рублей с кубометра потреблённой воды. Но в самой организации Олейникову сообщили, что «эти мероприятия по водоснабжению неэффективны». Но деньги за них всё равно включены в тарифы, которые оплачивают ростовчане.