Власти Ростова требуют от «Водоканала» объяснить, куда исчезли деньги горожан

Posted 22 октября, 16:54
Published 22 октября, 16:54
Modified 22 октября, 16:54
Updated 22 октября, 16:54
У «Водоканала» есть инвестиционная программа, направленная на улучшение качества поставляемой ростовчанам воды. Деньги на неё берутся с тарифов, которые ежемесячно оплачивают жители города.
У депутатов возникли вопросы к реализации программы. Они напомнили, что «Ростовводоканал» обязывался построить блок стабилизации и умягчения воды на Александровских очистных сооружениях. Также инвестпрограмма предполагала возведение блока доочистки сточных вод с технологией удаления фосфора.
«Я так понимаю, что это как раз то мероприятие, за которое „Ростовводоканал“ получает штрафы от Росприроднадзора, исчисляемые в сотнях миллионах рублей», — заявил председатель постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству Дмитрий Олейников.
Он подсчитал, что общая стоимость работ составляет 1,1 миллиарда рублей. То есть ежемесячно на счетах «Ростовводоканала» должны оставаться и направляться на строительство объектов по 18 рублей с кубометра потреблённой воды. Но в самой организации Олейникову сообщили, что «эти мероприятия по водоснабжению неэффективны». Но деньги за них всё равно включены в тарифы, которые оплачивают ростовчане.
«Что же с деньгами, полученными от населения, где они находятся?» — задался вопросом депутат.
Также в гордуме не понимают, на что «Ростовводоканал» потратил деньги, направленные на рост пропускной способности сетей с оплаты за технологическое присоединение. Конкретных данных организация не предоставила.
Теперь с этим будут разбираться власти Ростова-на-Дону и прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Ростове завершили строительство коллектора №62.