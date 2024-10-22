За распространение наркотиков житель Ростовской области получил 8 лет колонии

Posted 22 октября, 10:11
Published 22 октября, 10:11
Modified 22 октября, 10:13
Updated 22 октября, 10:13
Данила Астрейко задержали с поличным в марте. Мужчина раскладывал небольшие партии в тайники рядом с техникумом. Когда правоохранители поймали закладчика, он показал все места, где разложил «товар» в свертках фольги. Оказалось, что таким же способом он получал и крупную партию, которую потом фасовал на дозы поменьше.
После экспертизы специалисты подтвердили, что вещество, которое раскладывал горожанин, было наркотическим. В отношении кладмена возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Каменский районный суд признал мужчину виновным. В качестве наказания ему избрали лишение свободы с отбыванием в колонии строгого режима. За решеткой Данил Астрейко проведет восемь лет.
Неделю назад в Ростове-на-Дону накрыли нарколабораторию.