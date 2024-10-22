За распространение наркотиков житель Ростовской области получил 8 лет колонии

Данила Астрейко задержали с поличным в марте. Мужчина раскладывал небольшие партии в тайники рядом с техникумом. Когда правоохранители поймали закладчика, он показал все места, где разложил «товар» в свертках фольги. Оказалось, что таким же способом он получал и крупную партию, которую потом фасовал на дозы поменьше.