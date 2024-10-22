Житель Ростовской области напал с казачьей шашкой на гостей у себя дома

Posted 22 октября, 17:15
Published 22 октября, 17:15
Modified 22 октября, 17:50
Updated 22 октября, 17:50
Преступление произошло в марте этого года. 51-летний мужчина был у себя дома на улице Фрунзе в Новочеркасске. Там он распивал алкоголь со знакомыми. Между собутыльниками возник конфликт. Хозяин дома взял казачью саблю и зарубил приятеля. Также он нанёс удар в живот женщине.
Один из пострадавших от ранений умер, другая — смогла выжить. В отношении хозяина дома завели уголовное дело.
Рассмотрев его материалы, суд признал мужчину виновным. Ему назначили 13 лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания определено ограничение свободы сроком на 2 года.