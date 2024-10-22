Житель Ростовской области напал с казачьей шашкой на гостей у себя дома

Преступление произошло в марте этого года. 51-летний мужчина был у себя дома на улице Фрунзе в Новочеркасске. Там он распивал алкоголь со знакомыми. Между собутыльниками возник конфликт. Хозяин дома взял казачью саблю и зарубил приятеля. Также он нанёс удар в живот женщине.