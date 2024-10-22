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Posted 22 октября, 17:15

Published 22 октября, 17:15

Modified 22 октября, 17:50

Updated 22 октября, 17:50

Житель Ростовской области напал с казачьей саблей на гостей у себя дома

Житель Ростовской области напал с казачьей шашкой на гостей у себя дома

22 октября 2024, 17:15
Фото: для иллюстрации. wikipedia.ru
Житель Ростовской области напал с казачьей саблей на гостей у себя дома
В Новочеркасске мужчина осужден за убийство и покушение на убийство, сообщает прокуратура Ростовской области.

Преступление произошло в марте этого года. 51-летний мужчина был у себя дома на улице Фрунзе в Новочеркасске. Там он распивал алкоголь со знакомыми. Между собутыльниками возник конфликт. Хозяин дома взял казачью саблю и зарубил приятеля. Также он нанёс удар в живот женщине.

Один из пострадавших от ранений умер, другая — смогла выжить. В отношении хозяина дома завели уголовное дело.

Рассмотрев его материалы, суд признал мужчину виновным. Ему назначили 13 лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания определено ограничение свободы сроком на 2 года.

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Ранее адвокат заявил о давлении на присяжных в деле об убийстве младенца в Ростове.

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