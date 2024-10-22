Жителям Ростовской области пригрозили наказанием за ловлю раков голыми руками

Posted 22 октября, 16:21
Published 22 октября, 16:21
Modified 22 октября, 16:23
Updated 22 октября, 16:23
Добывать раков можно только с помощью раколовки. Использовать для этого руки или фонарик строго запрещено. За нарушение закона грозит штраф до пяти тысяч рублей, а также конфискация рыболовецкого судна и орудий ловли.
Помимо этого, в сутки можно выловить не больше 30 особей раков. При этом длина рака должна составлять не менее девяти сантиметров.
Ранее опытный рыбак Роман Заголев рассказал RostovGazeta, где осенью в Ростовской области можно поймать много рыбы. Также он поделился секретами прикормки и экипировки.