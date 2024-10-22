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Posted 22 октября, 16:21

Published 22 октября, 16:21

Modified 22 октября, 16:23

Updated 22 октября, 16:23

Ловить раков голыми руками запрещено законом

Жителям Ростовской области пригрозили наказанием за ловлю раков голыми руками

22 октября 2024, 16:21
Фото: 1MI
Ловить раков голыми руками запрещено законом
За ловлю раков голыми руками можно получить штраф, Росрыболовство сообщало о противозаконности таких действий.

Добывать раков можно только с помощью раколовки. Использовать для этого руки или фонарик строго запрещено. За нарушение закона грозит штраф до пяти тысяч рублей, а также конфискация рыболовецкого судна и орудий ловли.

Помимо этого, в сутки можно выловить не больше 30 особей раков. При этом длина рака должна составлять не менее девяти сантиметров.

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Ранее опытный рыбак Роман Заголев рассказал RostovGazeta, где осенью в Ростовской области можно поймать много рыбы. Также он поделился секретами прикормки и экипировки.

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