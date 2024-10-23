Алексей Логвиненко рассказал о ремонте дороги на улице Малиновского

Posted 23 октября, 11:31
Published 23 октября, 11:31
Modified 23 октября, 11:33
Updated 23 октября, 11:33
По его словам, минувшим летом город отремонтировал участок дороги от проспекта Коммунистического до улицы Всесоюзной. За счет сложившейся экономии администрации удалось найти средства для проведения ремонта еще на одном участке дороги, который располагается от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до улицы Доватора (восточная сторона), где была выявлена повышенная колейность.
— Сегодня дорожные службы приступили к фрезерованию дорожного покрытия. После этого подрядчик займется обустройством нижнего и верхнего слоев дорожных одежд. Впервые у нас применят новый тип асфальтобетона, устойчивый к колейности, — поделился Алексей Логвиненко.
Глава администрации города добавил, что ремонт данного участка дороги планируется завершить до конца текущего года, а чтобы минимизировать пробки, работы ведутся круглосуточно, исключая «часы пик» утром и вечером.
Согласно планам администрации города, к 2035 году необходимо привести в нормативное состояние не менее 70% городских дорог. Для выполнения этой задачи необходимо ежегодное финансирование в объеме 2,5-3 млрд рублей и шаги в этом направлении уже делаются.
Например, в этом году при поддержке губернатора РО Василия Голубева объём финансирования нацпроекта «Безопасные качественные дороги» был увеличен до 1 млрд рублей, также выделены дополнительные 584 млн рублей из областного бюджета, что позволило городу запланировать ремонт дорожных покрытий на 47 объектах протяженностью 48,6 км на площади 698,6 тыс.м2, включая тротуарные части.
По результатам сложившейся экономии, в городе были дополнительно определены еще 9 объектов общей протяженностью 3,6 км. Уже частично проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на выполнение работ. Эти участки дорог также будут отремонтированы до конца текущего года.
Благодаря трехлетнему планированию бюджета, город может ремонтировать дорожное полотно в текущем году, а оплату производить из ранее запланированных средств в следующем году.
Исходя из данной модели планирования, на 2025 год из местного бюджета уже выделены 319 млн рублей на ремонт 22 объектов, протяженностью 10 км. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, определяются подрядные дорожно-строительные организации и ведется процедура заключения контрактов. Ремонт этих участков дорог также планируется отремонтировать до конца текущего года.
По окончании ремонтных работ, по словам Алексея Логвиненко, наш город получит обновленное покрытие автомобильных дорог, общей протяженностью 62,2 км на площади 807,4 тыс. кв. метров, которые будут находиться на гарантийном обслуживании подрядных организаций от 4 до 6 лет.
Ранее RostovGazeta рассказывала о ремонте автомагистралей и внутриквартальных проездов. В настоящее время на ряде объектов подрядчики доделывают сопутствующие работы и устраняют замечания.