Алексей Логвиненко рассказал о ремонте дороги на улице Малиновского

По его словам, минувшим летом город отремонтировал участок дороги от проспекта Коммунистического до улицы Всесоюзной. За счет сложившейся экономии администрации удалось найти средства для проведения ремонта еще на одном участке дороги, который располагается от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до улицы Доватора (восточная сторона), где была выявлена повышенная колейность.