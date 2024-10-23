Безлюдные улицы и сервис на уровне 00-х: чего ждать от поездки из Ростова в Калмыкию

Posted 23 октября, 06:49
Published 23 октября, 06:49
Modified 23 октября, 06:52
Updated 23 октября, 06:52
Элиста — столица Калмыкии, находится в 360 километрах от Ростова-на-Дону. Город — небольшой. По площади он даже меньше Волгодонска. Проживает в Элисте чуть больше ста тысяч человек.
Путь из Ростова в столицу Калмыкии занимает чуть больше шести часов. Добраться можно с помощью частных перевозчиков или на рейсовых автобусах. Стоимость одного билета варьируется от одной до двух тысяч рублей в зависимости от вида транспорта и времени в пути.
Одним из важных туристических плюсов Элисты можно назвать сравнительно низкие цены в гостиницах и отелях. Например, недалеко от центра можно снять большой номер на троих за три тысячи рублей в сутки со своей кухней, сауной и ванной.
Также в Калмыкии дешёвое такси. В пределах Элисты поездка обойдётся в районе 150 рублей. За город можно добраться за 300-500 рублей.
Буддизм — одна из главных ассоциаций, которая возникает в голове, когда речь заходит о Калмыкии. В республике чтят и сохраняют хурулы — буддистские храмы. Самый главный из них — Золотая обитель Будды Шакьямуни. Это крупнейший буддистский храм в Европе, названный в честь основателя религии. В хуруле регулярно проводят ритуалы, молебны, богослужения и экскурсии для туристов. Внутри храма располагается девятиметровая статуя Будды, покрытая сусальным золотом и инкрустирована бриллиантами.
Обитель потрясает своими масштабами и монументальностью. Стены храма украшены потрясающими фресками. Но атмосфера внутри показалась достаточно нервозной. Везде было много туристов. Несмотря на правила храма, они шумели.
Экскурсоводы рассказывают об истории буддизма и хурула. Но идти на экскурсию с детьми не рекомендуется. Продолжительная прогулка по храму с лекцией, вероятно, покажется детям скучной. Если сами не любите долгие экскурсии, то тоже лучше отказаться от них.
В храме ведут приём монахи, астролог и врач тибетской медицины, проводятся уроки тибетского языка и йоги.
С территории хурула открывается вид на город. Вокруг храма стоят статуи главных учителей буддизма. Также там можно покрутить молитвенные барабаны. По традиции тибетского буддизма, каждый поворот равен молитве, нанесённой на внешнюю поверхность барабана.
Если хочется скрыться от толп туристов, можно побывать в буддийском храме Сякюсн-Сюме. Он расположен в шести километрах от Элисты, недалеко от посёлка Аршан. Там гораздо тише, спокойнее и не так многолюдно.
Сякюсн-Сюме переводится как «Церковь счастливого Учения». Она гораздо меньше Золотой обители Будды Шакьямуни. Здание сейчас реставрируют. Храм белого цвета на фоне голубого неба и жёлтой, выгоревшей степной травы выглядит потрясающе. Поскольку туристов внутри немного, можно посидеть в тишине или помедитировать. На территории также есть молитвенные барабаны и буддистские ступы.
Вообще всё в Калмыкии пронизано буддизмом и его эстетикой. В Элисте есть свои небольшие городские хурулы, куда ходят местные жители. За всеми храмами трепетно ухаживают. Даже некоторые остановки в городе сделаны в виде пагод.
Помимо традиций буддизма в Калмыкии чтят и память о предках-кочевниках. В Элисте есть Музей кочевых народов. Он совсем небольшой, но если вы не хотите выезжать за пределы города, то за плату в 400 рублей вам проведут экскурсию, дадут примерить традиционные наряды, сыграют на домбре и напоют чаем. Но если есть возможность выехать за пределы Элисты, лучше посетить этнопарк «Церен».
«Церен» находится в пригороде, буквально напротив храма Сякюсн-Сюме. Стоимость экскурсий там немногим выше, чем в Музее кочевых народов, но опций гораздо больше.
На территории этнопарка располагаются несколько юрт. В одной из них экскурсовод рассказывает об истории калмыков, устройстве юрт и быте кочевников. Также дают продегустировать чигян (калмыцкий кумыс) и арк (молочная водка). Напитки на большого любителя. Могут оттолкнуть специфическим запахом и горьковатым привкусом. Их пяти туристов, находившихся со мной в юрте, никто не смог выпить эти напитки. В другой юрте музыкант играет на домбре. Ещё одна юрта посвящена истории калмыцкого казачества. Правда, экскурсовода в ней нет, поэтому придётся довольствоваться самостоятельным изучением стендов.
На территории этнопарка можно залезть на небольшую сторожевую башню, пострелять из лука и покататься на лошадях или верблюдах. Имеется и небольшой ресторанчик калмыцкой кухни.
В путеводителях туристам часто советуют посетить в Элисте «Город Шахмат» и парк «Дружба». Последний активно обновляют. Парк чистый и уютный, но особой исторической и культурной ценности для туристов не представляет. Из него можно попасть к православному храму и к кинотеатру «Октябрь». Здание кинотеатра сохранило аутентичную советскую вывеску и мозаику. Также там можно купить вкусный кофе.
«Город Шахмат» — общественно-деловой и жилой комплекс на окраине города. Малоэтажная застройка открывает невероятные виды на степь, окружающую Элисту. Пожалуй, это единственный плюс этого места на данный момент.
Центром «Города Шахмат» считается Дворец шахмат. Уже несколько лет он находится на реконструкции и попасть внутрь нельзя. По словам местных жителей, отремонтировать Дворец шахмат обещали в 2024 году, но пока конца работам на объекте не видно. Кроме Дворца, комплекс навряд ли чем-то привлекает туристов.
Я гуляла по «Городу Шахмат» около получаса в полном одиночестве — других туристов или даже просто прохожих там не было. Найти собеседника получилось только в лавке с сувенирами. Ещё несколько человек стояли у местного ЗАГСа.
Гастрономическая культура в Элисте не развита так сильно, как в Ростове-на-Дону. Заведений в городе мало. Культовых и известных ресторанов тоже. Есть несколько кафе традиционной калмыцкой кухни. Сервис там остался на уровне 2000-х годов. В некоторых ресторанах блюда можно дожидаться час и даже больше. При этом средний чек в заведениях составляет в районе полутора-двух тысяч рублей.
Краткий обзор некоторых блюд:
Стоит понимать, что любителям рыбы или курицы придётся в Калмыкии тяжело. Традиционная кухня не включает в себя блюда из этих продуктов. При этом калмыки любят молочные и кисломолочные продукты. Если у вас непереносимость «молочки», от местной еды тоже лучше воздержаться.
Калмыкия точно достойна посещения туристов. Это уникальный край, где вековые кочевые традиции сочетаются с буддистскими верованиями. Интересное для себя здесь найдут фанаты истории, любители живой природы и гастрономические критики.
При этом долгий отдых там не спланировать. Все основные достопримечательности можно посетить за день или два. Также стоит учитывать, что развлечений в виде клубов и баров в Элисте практически нет. В некоторых частях города тяжело найти даже продуктовый магазин.
Идеальным временем для посещения Калмыкии считают весну и осень. В эти периоды в регионе умеренная погода, нет мощных пыльных бурь, солнечного пекла и морозов.
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