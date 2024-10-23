Безлюдные улицы и сервис на уровне 00-х: чего ждать от поездки из Ростова в Калмыкию

На территории этнопарка располагаются несколько юрт. В одной из них экскурсовод рассказывает об истории калмыков, устройстве юрт и быте кочевников. Также дают продегустировать чигян (калмыцкий кумыс) и арк (молочная водка). Напитки на большого любителя. Могут оттолкнуть специфическим запахом и горьковатым привкусом. Их пяти туристов, находившихся со мной в юрте, никто не смог выпить эти напитки. В другой юрте музыкант играет на домбре. Ещё одна юрта посвящена истории калмыцкого казачества. Правда, экскурсовода в ней нет, поэтому придётся довольствоваться самостоятельным изучением стендов.