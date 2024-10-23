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Posted 23 октября, 09:38

Published 23 октября, 09:38

Modified 23 октября, 09:41

Updated 23 октября, 09:41

Нет отопления: куда жаловаться в Ростове-на-Дону

Что делать, если нет отопления и горячей воды. Куда жаловаться в Ростовской области?

23 октября 2024, 09:38
Фото: rostovgazeta.ru
Нет отопления: куда жаловаться в Ростове-на-Дону
Официально отопительный сезон стартовал почти во всех муниципалитетах Ростовской области. Однако в некоторых домах с центральным отоплением горячая вода так и не появилась в трубах. RostovGazeta рассмотрела распространенные причины проблем с подачей тепла и узнала, что делать в таких случаях.

Почему не дают отопление

Причины могут быть самыми разными. Прежде, чем звонить куда-либо и оставлять заявку, стоит убедиться, что проблема действительно массовая. Например, узнать у соседей, есть ли тепло у них. Если отопления нет только в вашей квартире, возможно, горячая вода не поступает из-за воздуха в батареях, который нужно спустить, или из-за перекрытых кранов на радиаторе.

Если все-таки без тепла остался целый многоквартирный дом, причиной может быть коммунальная авария на центральной магистрали. В таком случае горячую воду могут не пускать по трубам в целых микрорайонах. Узнать о проведении работ, из-за которых могли отключить дом от тепла, можно в ресурсоснабжающей организации. Номера телефонов размещены на официальных сайтах и указаны на квитанции.

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Почему не дают отоплениеПочему не дают отопление
Почему не дают отопление. Фото: rostov-gorod.ru

Что делать, если нет отопления. Куда жаловаться

Для того, чтобы решить индивидуальную проблему с подачей тепла (когда холодные батареи не во всех квартирах дома), достаточно обратиться в управляющую компанию или в диспетчерскую службу региона, чей номер указан в квитанции за ЖКУ. После этого приедет специалист, который поможет настроить отопление.

Управляющая компания

В случае с массовым отсутствием тепла обращаться стоит тоже в управляющую компанию. По закону именно она несет ответственность за отопление. Поэтому в первую очередь жаловаться нужно в УК или ТСЖ (в зависимости от способа управления).

Для начала можно позвонить в УК. Если решить проблему быстро не удается, можно направить претензию в УК письменно. Заявление составляют в свободной форме. В нем можно своими словами описать суть проблемы. Также нужно указать, кому направляется претензия (например, директор УК) и от кого, добавить индексы и адреса. Если жалоба коллективная, внизу надо перечислить фамилии, имена и отчества всех, кто принимает участие. Главное: убедиться, что ее приняли и зарегистрировали. Если в УК отказываются это делать, жалобу можно отправить заказным письмом с уведомлением.

Относительно недавно появился еще один способ коммуникации с ответственными за различные жилищно-коммунальные услуги: портал или приложение «Госуслуги». Там нужно заполнить форму, рассказать о проблеме, поставить галочку напротив строки «Сделать заявку коллективной» и попросить соседей присоединиться к ней.

Что делать, если нет отопления. Куда жаловатьсяЧто делать, если нет отопления. Куда жаловаться
Что делать, если нет отопления. Куда жаловаться. Фото: donland.ru

Жилищная инспекция

Если после обращений в УК вы продолжаете мерзнуть в квартире с холодными батареями, можно обратиться в жилищную инспекцию региона. Туда уже направляется не просто жалоба на отсутствие отопления, а с указанием причины — бездействие УК. Подать заявление можно письменно или на официальном сайте Госжилинспекции. Там же размещена инструкция по составлению документа.

Роспотребнадзор

Заключительный этап борьбы за тепло, когда всем остальным его давно уже дали, — это Роспотребнадзор. Жалобу в ведомство подают, когда ни УК, ни жилищная инспекция не смогли ускорить подачу тепла. Написать заявление можно в территориальном отделе ведомства (улица 18-я Линия, 17) или онлайн на сайте.

Прокуратура

Специально для жителей Ростова создали горячую линию по проблемам с отоплением. Надзорное ведомство принимает заявки с 21 октября.

Куда обращаться в Ростове, если не дали вовремя тепло

Помимо УК, заявить о проблеме можно по номерам:

8 (863) 234–89–44 — «Ростовские тепловые сети»;

8 (863) 274–50–15 или 8 (863) 285-06-67 — «Теплокоммунэнерго»;

8 (863) 244–26–64, 8 (863) 244–26–91 или 8 (863) 244–25–98 — департамент ЖКХ и энергетики;

8 (961) 419 -72-77 — горячая линия прокуратуры в Ростове.

Куда обращаться в Ростове, если не дали вовремя теплоКуда обращаться в Ростове, если не дали вовремя тепло
Куда обращаться в Ростове, если не дали вовремя тепло. Фото: 1MI

На сколько могут отключить отопление

В холодное время года температура воздуха в квартирах должна быть не ниже +18 градусов (в угловых комнатах — +20). При этом ночью допускается понижение максимум на три градуса (до +15 и +17 соответственно).

В целом за месяц приостановить теплоснабжение могут не больше чем на сутки. В том числе за один раз не больше чем на 16 часов (если в квартире теплее +12 градусов), на 8 (при температуре +10…+12 градусов) или на 4 (когда в квартире +8…+10 градусов).

При этом лишать отопления кого-либо запрещено, даже при неуплате счета за коммунальные услуги. Его, как холодное водоснабжение и водоотведение по закону не имеют права отключать или ограничивать. А вот от электричества, газа и горячей воды должников могут отрезать.

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