Что делать, если нет отопления и горячей воды. Куда жаловаться в Ростовской области?

Posted 23 октября, 09:38
Published 23 октября, 09:38
Modified 23 октября, 09:41
Updated 23 октября, 09:41
Причины могут быть самыми разными. Прежде, чем звонить куда-либо и оставлять заявку, стоит убедиться, что проблема действительно массовая. Например, узнать у соседей, есть ли тепло у них. Если отопления нет только в вашей квартире, возможно, горячая вода не поступает из-за воздуха в батареях, который нужно спустить, или из-за перекрытых кранов на радиаторе.
Если все-таки без тепла остался целый многоквартирный дом, причиной может быть коммунальная авария на центральной магистрали. В таком случае горячую воду могут не пускать по трубам в целых микрорайонах. Узнать о проведении работ, из-за которых могли отключить дом от тепла, можно в ресурсоснабжающей организации. Номера телефонов размещены на официальных сайтах и указаны на квитанции.
Для того, чтобы решить индивидуальную проблему с подачей тепла (когда холодные батареи не во всех квартирах дома), достаточно обратиться в управляющую компанию или в диспетчерскую службу региона, чей номер указан в квитанции за ЖКУ. После этого приедет специалист, который поможет настроить отопление.
В случае с массовым отсутствием тепла обращаться стоит тоже в управляющую компанию. По закону именно она несет ответственность за отопление. Поэтому в первую очередь жаловаться нужно в УК или ТСЖ (в зависимости от способа управления).
Для начала можно позвонить в УК. Если решить проблему быстро не удается, можно направить претензию в УК письменно. Заявление составляют в свободной форме. В нем можно своими словами описать суть проблемы. Также нужно указать, кому направляется претензия (например, директор УК) и от кого, добавить индексы и адреса. Если жалоба коллективная, внизу надо перечислить фамилии, имена и отчества всех, кто принимает участие. Главное: убедиться, что ее приняли и зарегистрировали. Если в УК отказываются это делать, жалобу можно отправить заказным письмом с уведомлением.
Относительно недавно появился еще один способ коммуникации с ответственными за различные жилищно-коммунальные услуги: портал или приложение «Госуслуги». Там нужно заполнить форму, рассказать о проблеме, поставить галочку напротив строки «Сделать заявку коллективной» и попросить соседей присоединиться к ней.
Если после обращений в УК вы продолжаете мерзнуть в квартире с холодными батареями, можно обратиться в жилищную инспекцию региона. Туда уже направляется не просто жалоба на отсутствие отопления, а с указанием причины — бездействие УК. Подать заявление можно письменно или на официальном сайте Госжилинспекции. Там же размещена инструкция по составлению документа.
Заключительный этап борьбы за тепло, когда всем остальным его давно уже дали, — это Роспотребнадзор. Жалобу в ведомство подают, когда ни УК, ни жилищная инспекция не смогли ускорить подачу тепла. Написать заявление можно в территориальном отделе ведомства (улица 18-я Линия, 17) или онлайн на сайте.
Специально для жителей Ростова создали горячую линию по проблемам с отоплением. Надзорное ведомство принимает заявки с 21 октября.
Помимо УК, заявить о проблеме можно по номерам:
8 (863) 234–89–44 — «Ростовские тепловые сети»;
8 (863) 274–50–15 или 8 (863) 285-06-67 — «Теплокоммунэнерго»;
8 (863) 244–26–64, 8 (863) 244–26–91 или 8 (863) 244–25–98 — департамент ЖКХ и энергетики;
8 (961) 419 -72-77 — горячая линия прокуратуры в Ростове.
В холодное время года температура воздуха в квартирах должна быть не ниже +18 градусов (в угловых комнатах — +20). При этом ночью допускается понижение максимум на три градуса (до +15 и +17 соответственно).
В целом за месяц приостановить теплоснабжение могут не больше чем на сутки. В том числе за один раз не больше чем на 16 часов (если в квартире теплее +12 градусов), на 8 (при температуре +10…+12 градусов) или на 4 (когда в квартире +8…+10 градусов).
При этом лишать отопления кого-либо запрещено, даже при неуплате счета за коммунальные услуги. Его, как холодное водоснабжение и водоотведение по закону не имеют права отключать или ограничивать. А вот от электричества, газа и горячей воды должников могут отрезать.