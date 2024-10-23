Что делать, если нет отопления и горячей воды. Куда жаловаться в Ростовской области?

Для начала можно позвонить в УК. Если решить проблему быстро не удается, можно направить претензию в УК письменно. Заявление составляют в свободной форме. В нем можно своими словами описать суть проблемы. Также нужно указать, кому направляется претензия (например, директор УК) и от кого, добавить индексы и адреса. Если жалоба коллективная, внизу надо перечислить фамилии, имена и отчества всех, кто принимает участие. Главное: убедиться, что ее приняли и зарегистрировали. Если в УК отказываются это делать, жалобу можно отправить заказным письмом с уведомлением.