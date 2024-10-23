Десятиметровый мемориал «Журавли» в память об участниках СВО открыли под Ростовом

Posted 23 октября, 08:29
Published 23 октября, 08:29
Modified 23 октября, 08:31
Updated 23 октября, 08:31
Мемориал представляет собой вертикально установленные металлические профили, которые образуют волну. На них вырезаны два журавлиных клина.
«Легенда о том, что журавли — это души погибших солдат, стала частью культурного кода нашей страны», — объясняют власти.
Мемориал посвятили военнослужащим Аксайского района, погибшим в боях на Украине.
Ранее сообщалось, что почти 100 участков земли выдали военнослужащим в Ростовской области. Ветераны боевых действий на Украине получили их бесплатно. Выдачей земли занимается Минимущества региона.
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