rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 08:29

Published 23 октября, 08:29

Modified 23 октября, 08:31

Updated 23 октября, 08:31

Мемориал с журавлями открыли в Ростовской области в память о погибших бойцах

Десятиметровый мемориал «Журавли» в память об участниках СВО открыли под Ростовом

23 октября 2024, 08:29
Мемориал с журавлями открыли в Ростовской области в память о погибших бойцах

Мемориал с журавлями открыли в Ростовской области в память о погибших бойцах

Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
В Аксае появился мемориал, посвящённый погибшим на фронте бойцам, сообщили в правительстве Ростовской области.

Мемориал представляет собой вертикально установленные металлические профили, которые образуют волну. На них вырезаны два журавлиных клина.

Памятник погибшим участникам спецоперации начали строить в Ростовской области
Узнать подробнее
«Журавли — души погибших»: мемориал открыли на Дону в память об участниках СВО«Журавли — души погибших»: мемориал открыли на Дону в память об участниках СВО
«Журавли — души погибших»: мемориал открыли на Дону в память об участниках СВО. Фото: donland.ru

«Легенда о том, что журавли — это души погибших солдат, стала частью культурного кода нашей страны», — объясняют власти.

Мемориал посвятили военнослужащим Аксайского района, погибшим в боях на Украине.

Ранее сообщалось, что почти 100 участков земли выдали военнослужащим в Ростовской области. Ветераны боевых действий на Украине получили их бесплатно. Выдачей земли занимается Минимущества региона.

Читайте также мнения экспертов о том, будут ли проводить вторую волну мобилизации.

Читайте также:
Контрактникам в Ростовской области увеличили выплаты до 1,7 млн рублей. Но есть нюансСпасатели сообщили, как жителям Ростова вести себя при атаке БПЛАВоенным из Ростовской области предлагают участки в Крыму за службу
#Виктория Прутковская#Общество#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Аксайский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика