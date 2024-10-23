Эксперт Нечушкин рассказал, какое сливочное масло пропадет с полок в Ростове

Спикер объясняет, что с возникновением новых инструментов, таких как, например, «Честный знак», отслеживаются все цепочки поставок. Начиная от корма, который ест корова. И заканчивая наличием в молоке тех жиров, которые обязаны там быть для производства продукта, который называется сливочным маслом.