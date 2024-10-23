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Posted 23 октября, 07:29

Published 23 октября, 07:29

Modified 23 октября, 07:31

Updated 23 октября, 07:31

Эксперт Нечушкин рассказал, какое сливочное масло исчезнет из магазинов в Ростове

Эксперт Нечушкин рассказал, какое сливочное масло пропадет с полок в Ростове

23 октября 2024, 07:29
Фото: Unsplash
Эксперт Нечушкин рассказал, какое сливочное масло исчезнет из магазинов в Ростове
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Эксклюзив
Снижение поставок сливочного масла от ряда производителей не приведет к дефициту продукта на полках магазинов. Более того, в Ростовской области ежемесячно на 10% растет производство сливочного масла, сообщил RostovGazeta зампредседателя Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин.

По информации «Известий», крупнейшие производители сливочного масла уведомили федеральные торговые сети о приостановке производства или сокращении отгрузки сливочного масла. В частности, речь идет о брендах «Простоквашино», «Село Зеленое», «Масло сливочное крестьянское» и других. Причиной, как отмечает СМИ со ссылкой на бизнес, является дефицит сырья и растущие издержки.

«Главной причиной развития таких событий на предприятиях является то, что государство все-таки ужесточает контроль за качеством продукции, которую иногда выдают за сливочное масло. И это правильно», — комментирует Александр Нечушкин.

Спикер объясняет, что с возникновением новых инструментов, таких как, например, «Честный знак», отслеживаются все цепочки поставок. Начиная от корма, который ест корова. И заканчивая наличием в молоке тех жиров, которые обязаны там быть для производства продукта, который называется сливочным маслом.

«Не всегда то, что раньше поставляли в магазины, считается настоящим сливочным маслом. По сути, мы оберегаем жителей от обмана. Мне кажется, что здесь есть позитив. Когда ростовчане приобретают сливочное масло, они должны знать, из чего сделан продукт», — уверен собеседник.
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диетологи и гастроэнтерологи по-разному оценивают полезность маргаринадиетологи и гастроэнтерологи по-разному оценивают полезность маргарина
диетологи и гастроэнтерологи по-разному оценивают полезность маргарина. Фото: Unsplash

Спикер добавляет, что диетологи и гастроэнтерологи по-разному оценивают полезность маргарина. Поэтому каждый должен решать сам — что приобретать в магазине, маргарин или сливочное масло.

«А для этого мы должны знать, что находится на полке. С этой точки зрения баланс восстанавливается в нужную сторону. По оценке „Союзмолоко“ все предпринимательские разговоры должны закончится через два месяца. При этом полки магазинов у нас останутся обеспечены сливочным маслом. А мы будем уверены, что покупаем настоящий продукт», — резюмирует эксперт.
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