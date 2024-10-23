«Глория Джинс» построит реабилитационный приют для бездомных в Новочеркасске

Posted 23 октября, 19:21
Published 23 октября, 19:21
Modified 23 октября, 19:23
Updated 23 октября, 19:23
Негосударственная экспертиза одобрила реконструкцию нежилого здания «Профилактория» в Новочеркасске. Его восстановят и перепрофилируют в реабилитационный приют для лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Трехэтажное здание располагается по адресу проспект Линейный, 1, а общая его площадь составляет 2872,9 квадратных метров.
Примечательно, что застройщиком выступит АО «Корпорация „Глория Джинс“.
До этого проект реконструкции кадетского корпуса в Ростовской области не прошел госэкспертизу.