«Глория Джинс» построит реабилитационный приют для бездомных в Новочеркасске

Негосударственная экспертиза одобрила реконструкцию нежилого здания «Профилактория» в Новочеркасске. Его восстановят и перепрофилируют в реабилитационный приют для лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Трехэтажное здание располагается по адресу проспект Линейный, 1, а общая его площадь составляет 2872,9 квадратных метров.