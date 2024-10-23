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Posted 23 октября, 19:21

Published 23 октября, 19:21

Modified 23 октября, 19:23

Updated 23 октября, 19:23

«Глория Джинс» построит реабилитационный приют в Новочеркасске

«Глория Джинс» построит реабилитационный приют для бездомных в Новочеркасске

23 октября 2024, 19:21
Фото: 1MI
«Глория Джинс» построит реабилитационный приют в Новочеркасске
Донская компания «Глория Джинс», специализирующаяся на производстве одежды и аксессуаров, построит реабилитационный приют для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сведения о проекте опубликованы в Едином госреестре заключений.

Негосударственная экспертиза одобрила реконструкцию нежилого здания «Профилактория» в Новочеркасске. Его восстановят и перепрофилируют в реабилитационный приют для лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Трехэтажное здание располагается по адресу проспект Линейный, 1, а общая его площадь составляет 2872,9 квадратных метров.

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Примечательно, что застройщиком выступит АО «Корпорация „Глория Джинс“.

До этого проект реконструкции кадетского корпуса в Ростовской области не прошел госэкспертизу.

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