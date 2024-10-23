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Posted 23 октября, 03:09

Published 23 октября, 03:09

Modified 23 октября, 03:11

Updated 23 октября, 03:11

Губернатор сообщил о ночной атаке БПЛА на Новошахтинск

Губернатор сообщил о ночной атаке БПЛА на Новошахтинск

23 октября 2024, 03:09
Фото: Правительство Ростовской области
Губернатор сообщил о ночной атаке БПЛА на Новошахтинск
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитых беспилотниках в районе Новошахтинска в ночь на 23 октября.

Голубев проинформировал, что около полуночи подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Все они были уничтожены в районе Новошахтинска.

Губернатор заверил, что, по предварительной информации, упавший обломки не нанесли никакого урона территории региона. Погибшие и пострадавшие также отсутствуют.

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Жители региона при этом рассказали, что слышали характерный звук, напоминающий работу газонокосилки, около одной из станиц более чем в 200 километрах от Ростова.

Напомним, что 21 октября беспилотники также атаковали территорию вблизи города. Тогда районе Новошахтинска также уничтожили четыре дрона. А еще один — в Чалтыре и шесть — в Мясниковском районе.

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