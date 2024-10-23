Губернатор сообщил о ночной атаке БПЛА на Новошахтинск

Posted 23 октября, 03:09
Published 23 октября, 03:09
Modified 23 октября, 03:11
Updated 23 октября, 03:11
Голубев проинформировал, что около полуночи подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Все они были уничтожены в районе Новошахтинска.
Губернатор заверил, что, по предварительной информации, упавший обломки не нанесли никакого урона территории региона. Погибшие и пострадавшие также отсутствуют.
Жители региона при этом рассказали, что слышали характерный звук, напоминающий работу газонокосилки, около одной из станиц более чем в 200 километрах от Ростова.
Напомним, что 21 октября беспилотники также атаковали территорию вблизи города. Тогда районе Новошахтинска также уничтожили четыре дрона. А еще один — в Чалтыре и шесть — в Мясниковском районе.