Странный белый знак в небе напугал и перессорил жителей Ростова

Posted 23 октября, 18:40
Published 23 октября, 18:40
Modified 23 октября, 18:49
Updated 23 октября, 18:49
Восьмерка появилась в небе 23 октября около 16.00 мск. Ее можно было разглядеть с трассы между Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Некоторые очевидцы считают, что это постарался заскучавший пилот самолета, другие и вовсе увидели в этом символ апокалипсиса, третьи предположили, что в небе остался инверсионный след от работы системы ПВО.
В комментариях разгорелся нешуточный спор, подписчики канала даже перессорились, гадая, что это было, но люди нашли выход из ситуации: «Это иллюзия и фантазия людей, смотрящих в небо», — резюмировал один из комментаторов.
Кто-то увидел в небесном следе свои страхи: «А я подумала, что это про автобус №8».
А другие рассказали, как знак на самом деле появился в небе: «Это был самолет. Стояла и смотрела, как он бесконечность рисовал… Не придумывайте того, чего не было».
Ранее самолет нарисовал Z-символ в небе над Ростовом-на-Дону.