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Posted 23 октября, 18:40

Published 23 октября, 18:40

Modified 23 октября, 18:49

Updated 23 октября, 18:49

Самолет оставил знак бесконечности в небе около Ростова-на-Дону

Странный белый знак в небе напугал и перессорил жителей Ростова

23 октября 2024, 18:40
Фото: 1MI
Самолет оставил знак бесконечности в небе около Ростова-на-Дону

Инверсионный след — восьмерку заметили в небе Ростова-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону заметили огромный знак бесконечности в небе, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

Восьмерка появилась в небе 23 октября около 16.00 мск. Ее можно было разглядеть с трассы между Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Некоторые очевидцы считают, что это постарался заскучавший пилот самолета, другие и вовсе увидели в этом символ апокалипсиса, третьи предположили, что в небе остался инверсионный след от работы системы ПВО.

В комментариях разгорелся нешуточный спор, подписчики канала даже перессорились, гадая, что это было, но люди нашли выход из ситуации: «Это иллюзия и фантазия людей, смотрящих в небо», — резюмировал один из комментаторов.

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Кто-то увидел в небесном следе свои страхи: «А я подумала, что это про автобус №8».

А другие рассказали, как знак на самом деле появился в небе: «Это был самолет. Стояла и смотрела, как он бесконечность рисовал… Не придумывайте того, чего не было».

Ранее самолет нарисовал Z-символ в небе над Ростовом-на-Дону.

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