Странный белый знак в небе напугал и перессорил жителей Ростова

Восьмерка появилась в небе 23 октября около 16.00 мск. Ее можно было разглядеть с трассы между Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Некоторые очевидцы считают, что это постарался заскучавший пилот самолета, другие и вовсе увидели в этом символ апокалипсиса, третьи предположили, что в небе остался инверсионный след от работы системы ПВО.